Le Club M&A du Canada lance son Académie avec un premier programme exclusif pour femmes entrepreneures visant à maîtriser la croissance par acquisition

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le Club M&A du Canada annonce le lancement de son Académie et de son premier programme de formation, Croissance par acquisition, dont la première cohorte sera destinée aux femmes entrepreneures et débutera en février 2026.

« Les fusions et acquisitions ne s'apprennent pas sur les bancs d'école, mais sur le terrain. L'expérience des experts du domaine devient essentielle pour comprendre chaque étape d'une transaction et éviter les erreurs. Apprendre directement auprès de ceux qui font des acquisitions au quotidien transforme la théorie en transaction réussie », affirme Ugo Dionne, président du Club M&A du Canada.

Répondre à un besoin pressant

Au Québec, seulement 18 % des entreprises sont détenues majoritairement par des femmes, alors que près de 1 000 entreprises québécoises seront à vendre dans la prochaine année. Ce programme s'inscrit dans la foulée du Mouvement Repreneuriat au féminin, lancé en avril 2025 par le Fonds de solidarité FTQ et BCF Avocats d'affaires. Croissance par acquisition offre aux femmes entrepreneures et dirigeantes les outils concrets pour saisir ces opportunités et transformer le paysage entrepreneurial québécois.

Un programme unique au Canada

La formation s'adresse à des entrepreneurs établis dirigeant des entreprises générant au moins 10 M$ de chiffre d'affaires. Ce parcours de 18 heures réparties sur trois journées complètes leur permettra d'utiliser les fusions et acquisitions comme levier stratégique pour accélérer leur croissance.

Le programme couvre six volets essentiels : construire sa stratégie, maîtriser les dimensions financières et fiscales, maîtriser les aspects juridiques, structurer le financement, négocier et conclure la transaction, et réussir l'intégration post-acquisition. Le programme aborde autant les dimensions techniques que les dimensions humaines, souvent négligées mais déterminantes pour le succès d'une transaction.

Un partenariat national de premier plan avec la Banque de développement du Canada (BDC)

BDC agit comme partenaire national de cette initiative. Loin d'un parcours académique traditionnel, le programme mise sur le volet pratique et concret. Les sessions seront dispensées par des expert.es reconnu.es, leaders dans leur domaine : BDC, PwC, BCF, Investissement Québec, Altero et Banque Nationale.

La première cohorte, exclusivement féminine, se tiendra de février à avril 2026. Une seconde cohorte mixte suivra à l'automne. Le programme sera ensuite déployé dans le reste du Canada, notamment à Toronto, Calgary et Vancouver. Noémie Poli, associée fondatrice de la firme conseil Altero, spécialisée en transformation organisationnelle et intégration post-acquisition, dirigera le parcours.

À propos du Club M&A

Fondé en 2009, le Club M&A est le plus grand réseau canadien de professionnels en fusions et acquisitions et en capital-investissement. Avec 15 chapitres à travers le Canada, il organise chaque année plus de 150 tables rondes et des événements nationaux phares comme le Forum M&A et le Gala des Prix M&A.

Informations : ICI

