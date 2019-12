Le Club des petits déjeuners se joint à un prestigieux groupe d'organismes de bienfaisance en obtenant l'accréditation d'Imagine Canada

Le Club des petits déjeuners célèbre aujourd'hui officiellement l'obtention de la certification d'Imagine Canada. Alors que le Canada compte plus de 170 000 organismes de bienfaisance et à but non lucratif, le Club se taille maintenant une place auprès de quelque 200 organismes caritatifs à avoir reçu cette reconnaissance synonyme d'excellence, de leadership et de responsabilité financière.

Selon Renee Merrifield, présidente du conseil d'administration du Club et entrepreneuse de Kelowna (Colombie-Britannique), « l'accréditation d'Imagine Canada vient confirmer à quel point le Club des petits déjeuners prend au sérieux sa mission de contribuer à nourrir des élèves en collaboration avec ses partenaires et grâce aux généreuses contributions de ses donatrices et donateurs. C'est avec une immense fierté que nous acceptons cette reconnaissance au nom de notre personnel et de nos bénévoles dévoués. »

Débuté il y a deux ans, le rigoureux processus de dépôt d'une demande et l'étude de celle-ci impliquait de répondre aux 75 critères d'Imagine Canada dans cinq domaines fondamentaux : la gouvernance du conseil d'administration, la responsabilité financière et la transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la participation des bénévoles.

L'octroi de la certification survient à la fin d'une année capitale pour le Club, qui a récemment donné le coup d'envoi aux célébrations de son 25e anniversaire, nommé Mme Merrifield en tant que première femme à présider son conseil d'administration et lancé une vaste étude d'impact pluriannuelle. Ces efforts s'inscrivent dans une volonté d'élargir ses activités et d'accroître son efficacité à l'échelle nationale pour aider encore davantage les élèves menacés par l'insécurité alimentaire au pays.

« Alors qu'un enfant sur quatre continue d'aller à l'école le ventre vide, nous avons plus que jamais besoin de nous unir - dirigeantes, dirigeants, entreprises et généreux particuliers - pour en faire plus, ensemble. Danone est heureuse d'être un commanditaire fondateur et un partenaire du Club des petits déjeuners depuis 1996, contribuant à nourrir le potentiel des enfants du pays», déclare Isabelle Rayle-Doiron, membre du conseil d'administration du Club des petits déjeuners, de même que secrétaire générale chez Danone.

Le Club travaille à accélérer sa capacité à lutter contre l'insécurité alimentaire chez les élèves en 2020 et pour les années à venir en cherchant de nouveaux appuis. Apprenez-en plus sur les 25 ans d'excellence du Club des petits déjeuners et ses programmes de santé et d'éducation des enfants à www.clubdejeuner.org/fetes-2019/.

À propos du Club des petits déjeuners

Célébrant cette année son 25e anniversaire, le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243 500 enfants canadiens dans 1 809 établissements scolaires au pays.

