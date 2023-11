Le Club des petits déjeuners rencontre les principaux acteurs gouvernementaux pour discuter de l'insécurité alimentaire chez les élèves

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant, le Club des petits déjeuners rencontre ce matin des députés et des sénateurs à l'occasion d'un Déjeuner sur la Colline. Cet événement est l'occasion de discuter de l'importance que revêt la mise en œuvre d'une politique nationale d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant ne commence sa journée scolaire le ventre vide, ce qui diminuerait ses capacités d'apprentissage et l'empêcherait de grandir en bonne santé émotionnelle et physique et, par conséquent, d'atteindre son plein potentiel.

Cet événement est l'occasion d'attirer l'attention sur la mission du Club des petits déjeuners, seul organisme en nutrition scolaire à l'échelle nationale, et de discuter du rôle que les différentes parties prenantes sont appelées à jouer pour protéger le bien-être des enfants à travers le pays et veiller à ce que leurs droits soient respectés.

Un sondage réalisé par Maru/Blue au début de l'année pour le compte du Club des petits déjeuners a montré que 88 % des Canadiens croient fermement que les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux devraient faire de la faim et de la malnutrition des enfants et des adolescents une priorité. De plus, 84 % estiment que le gouvernement fédéral devrait mettre en place un programme national d'alimentation scolaire, ce que le Parti libéral du Canada a promis de faire lors des élections fédérales de 2021.

Politique nationale d'alimentation scolaire

S'appuyant sur de nombreuses années de collaboration avec le gouvernement fédéral et l'écosystème de la nutrition scolaire, le Club des petits déjeuners profite de l'occasion pour réitérer l'importance de l'engagement du gouvernement fédéral à élaborer et à mettre en œuvre un programme national d'alimentation scolaire. L'événement donne également aux députés l'occasion d'entendre les points de vue des partenaires régionaux et locaux.

À la fin du mois d'octobre, le gouvernement du Canada a publié un rapport intitulé Ce que nous avons entendu à la suite des consultations publiques pour recueillir les commentaires sur une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Le Club des petits déjeuners et le gouvernement du Canada ont une priorité en commun : veiller à ce que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie. La rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de discuter des points saillants de ce rapport de façon non partisane et de constater que presque tous les participants à la consultation s'entendent pour dire que les programmes d'alimentation scolaire sont bénéfiques pour les enfants et pour l'ensemble de la collectivité.

Le Club des petits déjeuners est heureux d'avoir appuyé le gouvernement tout au long des consultations et espère que des mesures immédiates seront prises. Un effort collectif du gouvernement et de tous les membres de la Chambre des communes est nécessaire pour obtenir les engagements financiers requis afin de mettre en œuvre un programme d'alimentation scolaire à frais partagés qui respecte les principes et les objectifs énoncés dans le récent rapport.

« L'avenir des enfants dépend des décisions et des mesures que nous prenons aujourd'hui. Un programme national d'alimentation scolaire permettrait à un plus grand nombre d'enfants, d'un océan à l'autre, d'avoir accès à des aliments nutritifs, ce qui améliorerait leur santé générale et leurs résultats scolaires. Nous continuerons à intensifier nos efforts de sensibilisation afin qu'une politique nationale soit mise en place le plus rapidement possible. » -- Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales, Club des petits déjeuners

« Les gargouillements de ventres vides peuvent avoir un impact majeur sur les enfants en classe, en affectant leur estime de soi et en les empêchant de se concentrer sur leurs travaux scolaires. En collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les parties prenantes comme le Club des petits déjeuners, nous élaborons une politique nationale d'alimentation scolaire pour atteindre notre objectif d'offrir aux enfants un avenir sain et brillant. Lorsque les enfants disposent des aliments nutritifs dont ils ont besoin, ils peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus : apprendre et grandir en classe. » -- L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Beaucoup trop d'enfants arrivent en classe le ventre vide, et nous nous engageons à mettre en place notre politique nationale d'alimentation scolaire afin que chaque enfant puisse atteindre son plein potentiel. Merci au Club des petits déjeuners pour votre partenariat continu dans le cadre de cette importante initiative. » -- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Alors que l'inflation affecte les familles québécoises et canadiennes qui s'efforcent de faire face à une pression financière accrue, ce sont 1,8 million d'enfants qui vivent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Ces conditions sont inadmissibles et nous avons l'obligation, en tant que société responsable du bien-être de nos enfants, d'y remédier rapidement. » -- Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Bloc Québécois et porte-parole Famille, Enfants et Développement social

« Le Canada demeure le seul pays du G7 à ne pas disposer d'un programme national d'alimentation scolaire. Il est grand temps que le gouvernement libéral tienne sa promesse et investisse dans la création d'un tel programme. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à apprendre le ventre vide. Un programme national de repas scolaires contribuera à garantir que chaque enfant bénéficie du meilleur départ possible dans la vie et des aliments nutritifs dont il a besoin. » -- Leah Gazan, députée de Winnipeg-Centre, Nouveau Parti démocratique et porte-parole Famille, Enfants et Développement social

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

