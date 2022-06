Le Club des petits déjeuners participe au programme de reconnaissance d'Aliments du Québec au menu

L'organisation est reconnue pour sa valorisation des produits alimentaires québécois et pour son approvisionnement auprès de partenaires alimentaires d'ici.

BOUCHERVILLE, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - En cette fin d'année scolaire, le Club des petits déjeuners est fier d'annoncer sa participation au programme de reconnaissance d'Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires québécois dans ses menus et son approvisionnement à hauteur de 72 % auprès de partenaires alimentaires d'ici.

« Le Club reconnait l'importance de mettre de l'avant des aliments québécois afin de favoriser une alimentation saine, locale et durable dans les programmes de petits déjeuners au Québec », explique Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Le bien-être et le développement des enfants sont nos priorités et le fait de pouvoir accomplir notre mission tout en offrant des produits locaux, qui respectent les plus hauts standards en matière d'exigences nutritionnelles, est un bel accomplissement. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance importante qui nous permet de continuer à alimenter le potentiel des enfants au Québec. »

Le programme d'Aliments du Québec au menu, développé par Aliments du Québec et Équiterre, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, reconnait les institutions qui mettent les produits du Québec au menu dans leur service. Ce programme inclut également un volet d'accompagnement qui permet au Club d'établir des cibles à plus long terme et d'être suivi dans l'atteinte de ces dernières.

En adhérant au programme Aliments du Québec au menu, le Club reconnait l'importance de la stratégie nationale d'achats d'aliments québécois en valorisant les produits du Québec dans ses programmes de petits déjeuners et démontre son engagement clair à maintenir et élargir son réseau de partenaires de proximité. L'organisation travaille pour maintenir cet apport en aliments du Québec et continue de collaborer avec l'écosystème agroalimentaire pour en ajouter chaque fois que possible.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux, le Club contribue à rejoindre plus de 500 000 enfants dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et communautaire à travers le pays. L'objectif ultime : un petit déjeuner pour chaque enfant, tous les jours. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

