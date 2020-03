Le Club des petits déjeuners met en place un fonds d'urgence pour rejoindre les enfants partout au pays

Au moins 5 M$ seront nécessaires pour répondre rapidement aux besoins des enfants au Canada

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Avec le soutien de son réseau de partenaires corporatifs, le Club des petits déjeuners met en place un fonds d'urgence pour soutenir les bénéficiaires de ses programmes et les organismes communautaires locaux qui viennent en aide aux familles et aux enfants en situation d'insécurité alimentaire partout au Canada pendant la crise de la COVID-19.

Alors que 250 000 enfants au Canada comptent habituellement sur le Club et ses partenaires pour un petit déjeuner sain et nutritif servi dans leur école, ce sont toutefois plus d'un million d'enfants au pays qui se trouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Afin que ces enfants subissent le moins possible les conséquences de la crise actuelle, le Club des petits déjeuners réalloue les fonds normalement destinés aux écoles vers les régions les plus à risque et les partenaires les mieux placés pour répondre aux besoins.

Afin de pouvoir subvenir aux besoins des enfants le plus longtemps possible pendant cette crise, le Club des petits déjeuners fait appel à la collaboration de ses partenaires corporatifs et à l'aide de la population.

Plusieurs partenaires ont déjà levé la main pour contribuer au fonds d'urgence du Club : 500 000 $ de belairdirect et Intact Assurance, 200 000 $ de Danone, 150 000 $ de Kellogg Canada, 50 000 $ de la Banque Nationale, sans compter le soutien de partenaire comme Sodexo.

Pour vous aussi contribuer au fonds d'urgence du Club, consultez le site Web du Club.

Le Club des petits déjeuners invite les organismes communautaires qui souhaitent faire une demande pour l'obtention de fonds à remplir le formulaire en ligne.

Le fonds d'urgence :

Vise les familles avec enfants en situation d'insécurité alimentaire partout au Canada , incluant les communautés autochtones;

, incluant les communautés autochtones; Sera déployé dans les quartiers vulnérables;

Sera orchestré en collaboration avec des organismes communautaires reconnus, qui connaissent et appliquent les mesures d'hygiène et de salubrité associées à la manipulation des aliments, de même que celles définies par les autorités sanitaires pour contrer la propagation de la COVID-19.

Citations :



« Dans le contexte actuel, nous devons tout faire pour honorer la promesse faite aux enfants depuis 25 ans qui est de leur fournir l'alimentation nécessaire à leur bien-être et à leur développement. En 25 ans, nous avons bâti un solide réseau et c'est au service des enfants qu'il sera mis à contribution aujourd'hui. »

- Daniel Germain, président fondateur, Club des petits déjeuners

« Les employés partout sur le terrain et les partenaires du Club sont une véritable source vive dans ce contexte difficile pour les familles canadiennes. Plus que jamais, nous devons compter les uns sur les autres pour pouvoir mener à bien notre mission et s'assurer de nourrir les enfants en situation d'insécurité alimentaire au pays. »

- Tommy Kulczyk, directeur général, Club des petits déjeuners

« Pour de nombreux Canadiens, l'insécurité alimentaire est une préoccupation quotidienne, mais en période de crise, elle l'est encore plus. Nous appuyons le Club des petits déjeuners du Canada et leur nouveau fonds d'urgence afin de nous assurer que les ressources soient disponibles pour ceux qui en ont besoin. »

- Anne Fortin, première vice-présidente Distribution directe et Chef du marketing, belairdirect et Intact Assurance

« Nous pensons qu'en ces temps difficiles, les enfants canadiens ont plus que jamais besoin de nous. Ensemble, avec nos employés à travers le Canada, Danone croit que nous pouvons utiliser notre entreprise comme une force au service du bien afin d'aider à nourrir les enfants dans le besoin et de leur fournir un accès à des aliments sains. »

- Dan Magliocco, président, Danone Canada

« Comme toujours, grâce à notre plateforme mondiale Meilleures journées Kellogg's, nous aidons à fournir des aliments essentiels aux familles au moment où elles en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de soutenir les efforts de notre partenaire de longue date, le Club des petits déjeuners, afin que les familles et les enfants canadiens continuent d'avoir accès à la nourriture dont ils ont besoin pendant cette période sans précédent. ».

- Tony Chow, président, Kellogg Canada Inc.

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l'approche du Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243 500 enfants canadiens dans 1 809 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site internet au clubdejeuner.org .

