Le Club des petits déjeuners et La Cantine pour tous témoignent des avancées réalisées et des besoins toujours présents et grandissants dans les écoles du Québec

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners et La Cantine pour tous, deux acteurs clés en alimentation scolaire au Québec, présentent ce qu'ils ont pu réaliser avec les sommes supplémentaires qui leur ont été confiées par le gouvernement du Québec lors du dernier budget. Les deux organismes souhaitent également souligner que malgré les avancées réalisées, les besoins sont grandissants et demeurent importants.

Dans le Budget 2024-2025, 34 M$ étaient réservés aux deux organisations pour une période de cinq ans, afin qu'elles puissent faire face à l'explosion de la demande sur le terrain, en soutenant davantage d'enfants. Ensemble, elles ont pu rejoindre près de 18 000 enfants supplémentaires, une augmentation de 22%. Ce sont autant d'enfants qui ont eu accès à une plus grande équité des chances en pouvant s'appuyer sur une base solide pour leur réussite éducative.

Une augmentation des besoins qui défie les prévisions

Malgré cette avancée significative, il reste encore plusieurs milliers d'élèves à rejoindre qui, chaque jour, ne peuvent pas compter sur les conditions optimales pour leur apprentissage. Au cours des dernières années, la demande en provenance des écoles augmentait de manière constante, mais prévisible. Toutefois, depuis la rentrée scolaire, celle-ci s'est accélérée de manière alarmante.

En 2020, les programmes du Club des petits déjeuners étaient fréquentés en moyenne par 62 % des élèves d'un établissement scolaire desservi. Or, depuis septembre 2024, les programmes du Club de petits déjeuners accueillent plutôt 70 % de la population étudiante d'une école desservie. On observe également qu'entre juin 2024 et janvier 2025, le nombre d'écoles inscrites sur la liste d'attente du Club des petits déjeuners est passé de 96 à 130, une augmentation de près de 35 %. L'an dernier, le Club a servi plus de 15,7 millions de petits déjeuners aux élèves à travers le Québec.

La Cantine pour tous observe également cette même augmentation au sein de ses activités. La croissance du programme La Cantine dans les écoles depuis son lancement en 2019 parle d'elle-même. Le nombre d'écoles participantes est passé de 3 à 141; les régions desservies de 2 à 13; les organismes membres offrant le service de traiteur de 3 à 34. Le nombre de dîners servis depuis septembre est de 497 000 comparativement à 691 375 pour toute l'année dernière.

Cette augmentation grandissante des besoins témoigne de la nécessité de poursuivre les actions, afin de faire cesser l'iniquité qui se creuse entre les élèves desservis et ceux qui ne le sont pas.

Une opportunité à saisir

La responsabilité d'assurer un environnement éducatif optimal pour les enfants est partagée collectivement. Le fait de nourrir les enfants à l'école, de leur donner une chance égale de réussite

nous revient à tous : des différents paliers de gouvernement aux partenaires privés, en passant par les bénévoles dans les écoles.

Le Club des petits déjeuners et La Cantine pour tous ont la capacité de répondre présents pour les enfants du Québec et seraient en mesure de le faire rapidement si une entente sur la Politique nationale d'alimentation scolaire était conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec, comme c'est déjà le cas pour plusieurs provinces. La dynamique d'une Politique nationale d'alimentation scolaire existe déjà à travers certaines écoles du Québec comme en témoignent plusieurs écoles où les deux organisations sont présentes, aux côtés d'organismes locaux qui jouent un rôle essentiel sur le terrain.

Citations

« Au Club des petits déjeuners, nous sommes reconnaissants du chemin supplémentaire que nous avons pu parcourir grâce au soutien du gouvernement du Québec. Toutefois, nous demeurons toujours loin de la destination à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes devant une opportunité sans précédent d'avancer à pas de géant. Nous enjoignons les gouvernements à placer les enfants du Québec au cœur de leurs décisions. » Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente, relations gouvernementales et municipales Québec, Club des petits déjeuners

« Le financement du ministère de l'Éducation du Québec nous assure de maintenir nos activités dans les écoles participant actuellement au programme La Cantine dans les écoles. Toutefois, un financement supplémentaire nous permettrait de relancer notre croissance, d'intégrer de nouvelles écoles et de nouveaux membres, et ainsi répondre aux besoins grandissants des familles. À ce jour, 125 écoles sont sur notre liste d'attente pour rejoindre le programme. Nous restons optimistes et espérons sincèrement que les deux paliers de gouvernement parviendront à une entente. » Mireille Jetté, directrice générale adjointe, La Cantine pour tous.

À propos de Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un collectif qui fédère des organisations d'économie sociale et solidaire partageant une volonté d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et d'autres enjeux en alimentation sur leurs territoires. À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. La Cantine pour tous aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire. Pour plus de renseignements, visitez le nouveau site de La Cantine pour tous : https://lacantinepourtous.org/ ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

