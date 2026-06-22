Le Club de lecture d'été TD 2026 revient avec une offre élargie de formats accessibles et un financement renouvelé

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - INCA, en collaboration avec la Bibliothèque publique de Toronto, Bibliothèque et Archives Canada et le Groupe Banque TD (TD), est ravi d'annoncer le lancement officiel du Club de lecture d'été TD 2026 le plus grand programme bilingue de lecture estivale au Canada destiné aux enfants de tous âges, centres d'intérêt et capacités.

Organisé par plus de 2 200 bibliothèques publiques à travers le Canada, ce programme invite les enfants et leurs familles à participer au Club de lecture d'été TD et à « se lancer dans la lecture cet été » en découvrant les ouvrages de la liste de recommandations, en suivant leur progression, en accumulant des récompenses et en participant à des activités ludiques proposées à la fois en ligne et en présentiel.

Grâce à un renouvellement du financement de TD, le Club de lecture d'été TD continuera d'inspirer les jeunes lecteurs à travers le pays tout en élargissant l'accès aux formats accessibles des lectures recommandées par le club, à ses ressources en ligne et imprimées, ainsi qu'à ses activités et ressources les plus populaires. Conçues pour les enfants qui ne peuvent pas lire les imprimés, ces ressources sont le fruit d'une collaboration entre INCA et le Centre d'accès équitable aux bibliothèques (CAÉB). Elles comprennent des cahiers de programme accessibles, des trousses et des activités en braille, ainsi que des enregistrements audio du Sentier des contes® et de bandes dessinées originalespubliées en ligne.

« Pour les enfants aveugles, sourds-aveugles ou ayant une basse vision, la lecture est tout aussi fondamentale que pour leurs camarades voyants, mais l'accès à la lecture passe d'abord par l'accès à des formats adaptés », a déclaré Diana Rosales, directrice principale, Expérience globale et Au-delà de l'imprimé, d'INCA. « Depuis plusieurs années, INCA et le CAÉB, grâce au financement de TD, collaborent pour développer et élargir l'offre de formats accessibles dans le cadre du Club de lecture d'été TD, afin que davantage d'enfants puissent y participer et découvrir l'enthousiasme, la confiance en soi et les liens sociaux que procure la lecture. »

INCA reste déterminé à créer des expériences de lecture plus inclusives comme le Club de lecture d'été TD, afin d'encourager tous les jeunes lecteurs à développer une passion pour la lecture qui durera toute leur vie.

Pour en savoir plus ou inscrire un jeune lecteur, veuillez vous rendre dans votre bibliothèque locale participante ou consulter le site clubdelecturetd.ca.

Pour accéder aux titres de la sélection « Lectures recommandées » du Club dans des formats accessibles, notamment des livres audio, des livres numériques et en braille, veuillez vous rendre sur le site du Centre d'accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) à l'adresse https://celalibrary.ca/Kids-Teen-Award?lang=fr.

À propos d'INCA

Fondée en 1918, INCA est un organisme à but non lucratif qui vise à changer ce que cela signifie d'être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Nous fournissons des programmes novateurs et de vigoureuses initiatives de défense des droits qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en éliminant les obstacles pour favoriser l'inclusion. À titre de fondation dédiée aux personnes aveugles, notre action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus sur notre action et notre impact, rendez-vous sur inca.ca/fr.

SOURCE Canadian National Institute for the Blind

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