Transformez votre manucure en un geste pour promouvoir l'alphabétisation en braille en vous rendant dans n'importe quel salon THE TEN SPOT® au Canada entre le 15 janvier et le 15 février 2026.

TORONTO, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Janvier est le Mois de la littératie braille au Canada, une période consacrée à la reconnaissance du braille comme pierre angulaire de l'alphabétisation, de l'apprentissage et de l'autonomie des personnes aveugles, sourdes-aveugles ou ayant une basse vision. Pour marquer ce mois, d'INCA s'associe à THE TEN SPOT® pour lancer Ongles en braille , une initiative nationale de collecte de fonds qui invite les Canadiens à soutenir la littératie braille par la créativité, la conversation et le don.

Deux mains sont jointes pour former un cœur. Chaque ongle est peint en bleu vif et décoré de points en braille blancs en relief. (Groupe CNW/Canadian National Institute for the Blind)

Environ deux millions de Canadiens sont personnes aveugles, sourdes-aveugles ou ayant une basse vision, et pour les enfants et les adultes qui dépendent du braille, apprendre à lire est tout aussi fondamental que pour leurs pairs voyants. L'alphabétisation est une étape cruciale qui façonne la confiance, l'apprentissage et les opportunités futures. Pourtant, l'accès à l'enseignement du braille n'est pas garanti, et les taux d'alphabétisation en braille sont en baisse depuis des années en raison de ressources et de soutiens limités.

« Imaginez que l'on dise à votre enfant voyant qu'il ne peut apprendre à lire qu'à l'aide d'un écran ou d'un casque audio. Sans livre entre les mains. Sans pages à tourner. Sans possibilité d'interagir avec l'imprimé. Nous n'accepterions jamais cela », déclare Angela Bonfanti, Présidente et chef de la direction d'INCA et du SCS. « Nous savons que la combinaison des outils numériques et de l'alphabétisation imprimée donne aux enfants une base solide pour l'apprentissage. La même norme doit s'appliquer aux enfants personnes aveugles. L'audio est important, mais il ne suffit pas. Le braille est la littératie. Les enfants qui sont des personnes aveugles méritent un mélange équilibré d'audio et de braille, non pas comme un privilège, mais comme un droit. Il s'agit d'une question de choix et d'équité, et de donner à chaque enfant les outils dont il a besoin pour apprendre, grandir et participer pleinement au monde qui l'entoure. »

C'est là que vos mains peuvent contribuer. Les fonds recueillis grâce à Ongles en braille aideront à soutenir les programmes d'alphabétisation en braille d'INCA, en garantissant aux personnes aveugles l'accès à l'enseignement, au matériel et aux outils qui leur permettent d'apprendre à lire et à écrire de manière autonome. Tout comme nous ne remettrions jamais en question l'importance de la maîtrise de l'écrit pour les enfants voyants, les personnes aveugles méritent les mêmes bases pour réussir.

Afin d'intégrer l'alphabétisation braille dans la vie quotidienne et de susciter des conversations constructives, THE TEN SPOT® organisera une promotion Ongles en braille d'un mois, du 15 janvier au 15 février 2026, dans tous ses salons de beauté canadiens. Pendant cette période, les clients qui choisiront le nail art Ongles en braille contribueront à soutenir d'INCA, une partie des recettes étant reversée aux programmes de littératie braille.

« Chez THE TEN SPOT®, notre objectif est de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau (#FeelLikeATen), et nous croyons que chacun a le potentiel de réaliser de grandes choses et de s'épanouir dans tous les domaines de la vie », déclare Kristen Gale, créatrice et Chef de la direction de THE TEN SPOT®. « Nous sommes fiers de nous associer à d'INCA pour soutenir ses efforts en matière d'alphabétisation en braille et d'utiliser nos salons de beauté pour favoriser la création d'espaces inclusifs où les Canadiens peuvent apprendre, s'engager et soutenir sa cause à travers le pays. »

Du 15 janvier au 15 février 2026, les Canadiens peuvent se rendre dans n'importe quel salon THE TEN SPOT® pour participer à l'initiative Ongles en braille et soutenir l'alphabétisation en braille. Ceux qui souhaitent avoir un impact direct peuvent également faire un don à d'INCA afin d'aider les enfants qui ont besoin du braille à avoir accès aux outils d'alphabétisation qui leur permettront d'être indépendants tout au long de leur vie. Pour en savoir plus et donner dès maintenant, rendez-vous sur inca.ca/fr/ onglesenbraille.

