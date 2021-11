Le climat de travail à l'Assemblée nationale : une préoccupation quotidienne

QUÉBEC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale réaffirme, aujourd'hui, qu'elle a à cœur le climat de travail au sein de son administration et qu'elle est à l'écoute de son personnel. L'Assemblée nationale procède, depuis 2018, à des sondages visant à mesurer la qualité de vie au travail et la mobilisation. Elle est donc bien au fait du climat de travail dans ses directions, dont celui de la Direction de la sécurité, qui a été soulevé dans les médias.

Beaucoup d'actions sont entreprises à l'échelle de l'institution afin de répondre aux enjeux exprimés par les équipes dans les sondages. À la Direction de la sécurité, une communication étroite est établie entre l'équipe de gestion, les représentantes et représentants syndicaux et les employées et employés de la Direction dans le but de trouver des solutions aux enjeux rencontrés.

Il est essentiel pour l'Assemblée nationale de mettre en place les meilleures pratiques de gestion et d'organisation du travail. Cela peut parfois entrainer certaines inquiétudes, mais cela est fait en collaboration avec les équipes de gestion du changement dans un contexte d'amélioration continue.

L'Assemblée nationale, dont la Direction de la sécurité, réitère sa volonté de permettre à toutes et tous d'évoluer dans un climat de travail adéquat.

