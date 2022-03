À l'origine, le Circuit électrique comptait quatre partenaires fondateurs, Les Rôtisseries St-Hubert, RONA, Metro et l'Agence métropolitaine de transport (maintenant exo), et ce sont près d'une centaine de bornes de recharge qui ont été déployées au cours de l'année de lancement, alors qu'il y avait environ 600 véhicules électriques sur les routes du Québec. Aujourd'hui, le Circuit électrique est un vaste réseau qui s'étend aux quatre coins du Québec et dans l'est de l'Ontario, et qui compte plus de 3 500 bornes de recharge, dont plus de 620 bornes rapides. Il dessert un peu plus de 130 000 véhicules électriques.

Dans les dernières années, le Circuit électrique a été un acteur de premier plan contribuant à l'essor d'un écosystème du transport électrique au Québec. On peut penser par exemple à AddÉnergie, un opérateur de réseaux basé à Québec et fabricant de bornes de recharge assemblées à Shawinigan, dont la croissance a été grandement soutenue par le déploiement massif de ses bornes de recharge au sein du Circuit électrique. AddÉnergie est aujourd'hui un acteur important de l'industrie qui poursuit son déploiement aux États-Unis.

On peut aussi penser à Mogile Technologies, entreprise de Pointe-Claire dont la plateforme d'échange d'information permet l'itinérance entre les réseaux de bornes de recharge, notamment entre le Circuit électrique et ChargePoint. On peut aussi finalement penser à AXSO, filiale d'Hydro-Québec dont les logiciels permettent aujourd'hui la gestion avancée du réseau de bornes du Circuit électrique et qui sont aussi au cœur de l'application Circuit électrique, laquelle fait plein usage des données et de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des électromobilistes, par exemple grâce au planificateur de trajets.

Dans un contexte d'accélération de l'adoption du véhicule électrique, le Circuit électrique assume plus que jamais son rôle de leader en poursuivant le déploiement massif de l'infrastructure de recharge, avec notamment :

le déploiement de 2 500 nouvelles bornes de recharge rapide d'ici 2030 ;

un programme de financement de 4 500 bornes sur rue afin de faciliter la recharge dans les grands centres urbains ;

le déploiement de bornes à une puissance plus élevée que 120 kW ;

l'exploration de nouveaux segments de marché, comme la recharge de véhicules lourds ;

une réflexion en cours concernant la mise en œuvre de solutions concrètes pour répondre aux besoins des électromobilistes sans garage ou stationnement privé, qui n'ont pas facilement accès à la recharge à domicile ;

un suivi serré de l'évolution technologique au moyen de bancs d'essai pour les nouvelles technologies de recharge ultrarapide, pour la recharge par induction ou encore pour les bornes autonomes et alimentées par l'énergie solaire.

