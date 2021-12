Les membres de ChargePoint et du Circuit électrique seront en mesure de recharger leur véhicule aux bornes de l'autre réseau sans devoir créer un autre compte ni souscrire un autre abonnement. Les membres du Circuit électrique pourront ainsi accéder à 40 000 bornes de recharge supplémentaires en Amérique du Nord et ceux de ChargePoint, à 3 300 bornes du Circuit électrique, dont près de 600 bornes rapides.

« Nous avons toujours souhaité simplifier la vie des électromobilistes et les accompagner dans leurs déplacements, a dit France Lampron, directrice - Mobilité à Hydro-Québec. Cette nouvelle connexion en itinérance démontre une fois de plus notre engagement en ce sens, en donnant à nos membres l'accès au plus vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques d'Amérique du Nord et en facilitant leurs déplacements hors Québec. »

« Compte tenu du nombre croissant de véhicules électriques sur les routes canadiennes, il deviendra, selon nous, essentiel d'intégrer parfaitement les réseaux de bornes de recharge dans toute l'Amérique du Nord, a déclaré Bill Loewenthal, premier vice-président, Produits à ChargePoint. Ce partenariat vient élargir notre offre de services visant à offrir aux électromobilistes une expérience de conduite supérieure au Canada, aux États-Unis et en Europe. »

Le service d'itinérance offert par les deux réseaux est fonctionnel dès maintenant, permettant aux conducteurs d'aisément repérer des bornes, les utiliser et payer leur recharge à l'aide des applications mobiles du Circuit électrique ou de ChargePoint.

À terme, les fonctions avancées de l'application mobile Circuit électrique, telles que le planificateur de trajets, permettront à ses membres de bénéficier, partout en Amérique du Nord, des mêmes fonctions dont ils disposent au Québec.

Ce partenariat, rendu possible grâce à l'éventail d'outils logiciels de pointe du Circuit électrique et de ChargePoint, soutient les efforts mis en œuvre pour assurer l'accès aisé des conducteurs au Québec et dans le reste de l'Amérique du Nord à des bornes de recharge fiables sans se soucier du fournisseur de réseau, et ce, n'importe où, n'importe quand et de la manière qui leur convient.

Cette intégration de services d'itinérance est facilitée par une plateforme d'échange d'information développée par la société québécoise Mogile Technologies, qui permet à différents réseaux de recharge de communiquer entre eux.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 3 300 bornes de recharge publiques, dont près de 600 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

À propos de Chargepoint

ChargePoint met actuellement sur pied un réseau de ravitaillement pour électrifier le transport des gens et des marchandises. Depuis 2007, ChargePoint a un objectif précis : favoriser la conversion à l'électricité des entreprises et des conducteurs grâce à l'un des réseaux de bornes de recharge de véhicules électriques les plus vastes du monde et à un éventail complet de solutions de recharge, qui s'inscrivent déjà dans son offre de services. La plateforme infonuagique d'abonnement et le matériel de recharge configurable de ChargePoint offrent des options adaptées aux besoins variés des ménages habitant dans des logements unifamiliaux ou multifamiliaux, des milieux de travail, des stationnements, des établissements d'accueil, des commerces de détail et des parcs de véhicules de transport de tous types. À l'heure actuelle, un seul compte ChargePoint donne accès à des centaines de milliers de lieux de recharge en Amérique du Nord et en Europe. Il y a eu, à ce jour, plus de 98 millions de demandes de recharge et, environ toutes les deux secondes, un conducteur se branche au réseau de ChargePoint.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec: Jonathan Côté, Relations avec les médias, [email protected], 514 289-3227, ChargePoint, Mélanie Bourcier, [email protected], 514 554-2635

Liens connexes

https://www.hydroquebec.com/