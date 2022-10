Le CIQ offre sa collaboration aux ministres du gouvernement Legault

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) tient à féliciter les femmes et les hommes qui composent le nouveau Conseil des ministres du gouvernement Legault. Alors que le contexte économique demeure difficile et que la pandémie de COVID-19 se poursuit, les ministres auront la délicate tâche d'offrir aux Québécoises et aux Québécois des pistes de solutions réalistes à des problèmes souvent complexes.

« Le CIQ et les ordres professionnels sont des alliés de premier plan pour le gouvernement du Québec. Que ce soit en matière d'immigration, de santé et services sociaux ou encore concernant le système professionnel lui-même, nous sommes en mode collaboration et avons plusieurs propositions novatrices à mettre au jeu. », affirme Mme Danielle Boué, présidente du CIQ.

L'urgence d'agir en santé

Alors que le ministre Dubé est reconduit dans ses fonctions, le CIQ rappelle l'urgence de pérenniser certains arrêtés ministériels d'urgence sanitaire, principalement ceux touchant la vaccination et les autorisations d'exercice pour les personnes retraitées et la population étudiante.

« Lors de l'étude du projet de loi no 28 mettant fin à l'urgence sanitaire, le Conseil a rappelé qu'il était impensable que plusieurs milliers de professionnels disparaissent du réseau de la santé le 31 décembre prochain, lors de la péremption des arrêtés ministériels. Régler ce dossier est prioritaire et le gouvernement peut compter sur notre entière collaboration pour y arriver. », explique Mme Boué.

Le Conseil a également diffusé le mois dernier une série de propositions visant à améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux. Le ministre Dubé et son équipe devraient s'en inspirer pour la poursuite des travaux liés à leur Plan santé.

Poursuivre la collaboration en immigration

Le Conseil félicite madame Christine Fréchette pour sa nomination comme ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Elle arrive en poste alors que prendra fin dans les prochains mois le Plan d'action pour la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Les mesures de ce plan étaient soutenues par une enveloppe de 130 M$ sur une période de deux ans.

« J'offre toutes mes félicitations à madame Fréchette pour sa nomination comme ministre et je souhaite la rencontrer rapidement afin de discuter du renouvellement des mesures en matière de reconnaissance des compétences pour les personnes immigrantes. Il est impératif de maintenir le soutien financier accordé aux personnes immigrantes ainsi que les enveloppes dédiées à la formation d'appoint et aux stages. », insiste la présidente du CIQ.

L'avenir des lois professionnelles

Alors que le décret officialisant la personne agissant comme ministre responsable de l'application des lois professionnelles n'est pas encore publié, tout semble indiquer que cette tâche reviendra à la présidente du Conseil du Trésor, madame Sonia LeBel. Responsable du système professionnel lors de son passage comme ministre de la Justice (2018-2020), madame LeBel retourne dans ces dossiers avec un bagage important alors que les défis sont nombreux.

« Les lois professionnelles sont vieillissantes et certaines structures répondent mal aux besoins de la population du Québec. À l'aube du 50e anniversaire du Code des professions (2023), le Conseil souhaite travailler conjointement avec la ministre LeBel afin de moderniser le système professionnel et ses lois. », conclut madame Boué.

Le Conseil diffusera dans les prochains mois un livre blanc présentant sa vision de l'avenir du système professionnel. Cet ouvrage vise à ouvrir une grande discussion publique sur cet enjeu.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

