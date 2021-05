Le CIQ invite l'Institut du Québec à mettre à jour son discours concernant la reconnaissance des compétences des professionnels immigrants

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a été très surpris de voir l'Institut du Québec (IdQ) récupérer des recommandations désuètes concernant les ordres professionnels dans son récent rapport Formation et mobilité de la main-d'œuvre : Le Québec prêt pour l'avenir?

L'Institut s'appuie sur des constats de 2016 intégrés à une recherche publiée en 2018 qui recommandait notamment d'accélérer la reconnaissance des diplômes et d'entamer les démarches de reconnaissance plus tôt dans le processus d'immigration tout en ciblant les ordres professionnels comme frein à ces améliorations.

« Je trouve dommage qu'une organisation ayant un rayonnement comme l'IdQ ne fasse pas l'effort de mettre à jour ses recommandations, surtout pour une question aussi complexe et polémique que la reconnaissance des compétences des diplômés hors Québec. Le CIQ a produit une abondante documentation plus récente sur la question qui alimente les travaux de plusieurs ministères et organismes. »

Loin de nier l'existence de freins pour les professionnels immigrants, le Conseil réitère que ceux-ci se situent du côté de l'accessibilité de l'information transmise lors du recrutement, du soutien financier aux personnes sélectionnées et de la disponibilité de la formation d'appoint et des stages de mise à niveau pouvant être exigés.

Le gouvernement du Québec a d'ailleurs octroyé dans son plus récent budget une enveloppe de 130 M$ pour les deux prochaines années afin d'agir concrètement notamment sur les enjeux d'intégration des professionnels immigrants ciblés par le Conseil.

Le Conseil tient également à rappeler que les ordres professionnels sont les principaux responsables de la qualité de la pratique des professionnels québécois et que l'État leur demande de s'assurer que la compétence des personnes diplômées à l'extérieur du Québec soit équivalente à celle acquise par la diplomation au Québec.

Tous les documents produits par le Conseil sont disponibles sur son site Internet.

