Le CIQ félicite M. François Legault pour sa réélection

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) félicite le premier ministre du Québec, M. François Legault, pour sa réélection. Le CIQ tient également à saluer l'engagement des centaines de candidates et candidats qui ont porté les couleurs des différentes formations politiques lors de cette campagne électorale.

« Je félicite chacune des personnes élues et j'offre mon entière collaboration au premier ministre et à son équipe. Plusieurs chantiers importants attendent le Québec et nous croyons qu'une modernisation des lois professionnelles est plus que nécessaire et doit en faire partie. », affirme madame Danielle Boué, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec.

Une réforme des lois professionnelles s'impose

Le Conseil invite l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale à prioriser une réforme des lois professionnelles lors de la prochaine législature. Le Code des professions aura 50 ans et plusieurs lois professionnelles sont plus âgées encore. Elles encadrent la pratique de 415 000 médecins, ingénieurs, avocats et autres professionnels essentiels à tous les secteurs de notre économie et de nos services publics.

« Si nous voulons des professionnels plus agiles et une meilleure collaboration interdisciplinaire, ça passe par une mise à jour des lois qui les encadrent. Les technologies évoluent rapidement et notre monde est en rapide mutation, nous devons agir pour rendre nos services professionnels plus robustes face aux défis à venir. », poursuit madame Boué.

Un ministre avec charge exclusive s'impose

Que ce soit dans le cadre d'un nouveau projet de réforme ou encore pour mener à bien ceux déjà en cours, notamment en santé et en relations humaines, le Conseil considère qu'il est nécessaire de nommer un ministre qui serait entièrement dédié aux lois professionnelles.

« Depuis trop longtemps, la responsabilité des lois professionnelles incombe à une personne dont l'agenda est lourdement chargé, que ce soit avec le ministère de la Justice ou encore de l'Enseignement supérieur. Ces responsabilités sont beaucoup trop lourdes pour une seule personne et il reste très peu de temps pour les enjeux relatifs aux ordres et à leurs lois. M. Legault, il est temps de nommer un ou une ministre qui agira à temps plein comme responsable des lois professionnelles », termine madame Boué.

