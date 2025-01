TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Pour souligner la Journée de la protection des données, le 28 janvier 2025, Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, animera un panel sur l'adoption des technologies d'amélioration de la confidentialité (TAC) auquel participeront des experts de l'information, de la protection de la vie privée et de la sécurité des secteurs public et privé et du secteur de la santé.

Les participants se familiariseront avec le fonctionnement de ces technologies et leur utilisation en vue de favoriser l'innovation respectueuse de la vie privée en matière de données. Ils apprendront quelles TAC sont appropriées pour certains cas d'usage et comment surmonter les obstacles à leur adoption.

Date : Mardi 28 janvier 2025 Heure : 9 h 15 à 12 h, heure de l'Est (les portes seront ouvertes à 8 h 30) (La commissaire Kosseim sera disponible pour des entrevues) Lieu : District de la découverte MaRS, 101, rue College, Toronto (étage inférieur - auditorium)

Panélistes

Luk Arbuckle , leader mondial de la pratique de l'IA, IQVIA Applied AI Science

, leader mondial de la pratique de l'IA, IQVIA Applied AI Science Khaled El Emam , chercheur résident du CIPVP; professeur, École d'épidémiologie et de santé publique, Université d' Ottawa ; scientifique principal, Electronic Health Information Laboratory, Institut de recherche du CHEO

, chercheur résident du CIPVP; professeur, École d'épidémiologie et de santé publique, Université d' ; scientifique principal, Electronic Health Information Laboratory, Institut de recherche du CHEO Adam Kardash , co-chef, respect de la vie privée et gestion de l'information, responsable national, AccessPrivacy, Osler

, co-chef, respect de la vie privée et gestion de l'information, responsable national, AccessPrivacy, Jules Polonetsky , directeur général, Future of Privacy Forum, Washington, D.C.

, directeur général, Future of Privacy Forum, Mohammad Qureshi , directeur général de l'information pour la fonction publique et sous-ministre associé, ministère des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement de l' Ontario

, directeur général de l'information pour la fonction publique et sous-ministre associé, ministère des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement de l' Pam Snively , chef des données et du Bureau des relations de confiance, TELUS

Les représentants des médias sont invités à assister à cet événement en personne ou en ligne. Veuillez écrire à [email protected] pour vous inscrire.

