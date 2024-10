TORONTO, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario a lancé sa Charte de la protection de la vie privée numérique pour les écoles ontariennes, et invite les administrateurs scolaires à renforcer la protection de la vie privée des enfants en souscrivant à la charte.

Pour le personnel enseignant et les parents, la protection des renseignements sur les élèves revêt une importance primordiale. En classe, les élèves utilisent de nouvelles plateformes d'apprentissage numériques, et ces outils peuvent porter atteinte à la vie privée. À moins de prendre des précautions suffisantes, ces technologies éducatives peuvent exposer les élèves à des risques pour leur vie privée et à des préjudices associés à l'utilisation, à la collecte et à la divulgation non autorisées de leurs renseignements personnels.

La charte de la protection de la vie privée numérique du CIPVP aide les écoles à répondre aux nouvelles attentes du curriculum provincial en matière de citoyenneté numérique. Elle comprend 12 engagements volontaires, qui s'appuient sur des pratiques exemplaires en matière de gestion de l'information, que les écoles peuvent prendre afin de protéger les élèves de la maternelle à la 12e année. Elle a été élaborée en consultation avec des enseignantes et enseignants, des écoles et des défenseurs des intérêts des jeunes et des parents.

« Les écoles continuent d'adopter des technologies permettant l'apprentissage en ligne, et il est donc plus important que jamais de s'assurer que les administrateurs scolaires mettent en place des mesures de sécurité, de transparence et de reddition de comptes afin de renforcer la protection de la vie privée des élèves », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Les écoles et les conseils scolaires ont un rôle essentiel à jouer pour apprendre aux élèves à se protéger et à devenir des citoyens numériques responsables. En souscrivant à la charte, ils peuvent démontrer leur engagement à faire de la protection de la vie privée des élèves une priorité. »

Le projet de loi 194, la Loi de 2024 visant à renforcer la cybersécurité et la confiance dans le secteur public, accorde une importance accrue à la protection des renseignements personnels des enfants et des jeunes dans les écoles. Les engagements de la charte vont dans le sens de bon nombre des objectifs généraux du gouvernement.

En souscrivant à la charte, les écoles et les conseils scolaires peuvent :

faire preuve de leadership et susciter la confiance des élèves, parents et collectivités;

faire connaître aux élèves de l' Ontario leurs droits en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information;

leurs droits en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information; favoriser l'adoption de pratiques exemplaires en matière de protection des renseignements personnels;

accroître la transparence des pratiques de gestion de l'information des écoles.

Nous invitons les administrateurs scolaires à souscrire à la charte à www.ipc.on.ca/fr/lacharte dès aujourd'hui!

Ressources

Charte de la protection de la vie privée numérique pour les écoles ontariennes

Plans de leçons Ta vie privée : c'est à toi!

Ressources pour les enfants, les jeunes, le personnel enseignant et les parents

Les enfants et les jeunes dans un monde numérique

Conseil consultatif de la jeunesse du CIPVP

Boîte à outils des jeunes ambassadeurs du CIPVP

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

Renseignements pour les médias : [email protected]