Le cinéaste international à succès Roland Emmerich s'engage à tourner ses trois prochains longs métrages au Québec

MONTRÉAL, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, et le réalisateur, scénariste et producteur allemand, Roland Emmerich, ont annoncé la conclusion d'une entente en vertu de laquelle Centropolis Entertainment, la société de production américaine de ce dernier, s'engage à tourner ses trois prochains longs métrages au Québec. Cette entente, qui fait suite à la visite du premier ministre Legault à Hollywood, en Californie, en décembre dernier, a été officiellement présentée aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de presse à laquelle participaient MM. Legault et Emmerich, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Roland Emmerich a notamment signé les succès en salle mondiaux Independence Day, Godzilla, 2012 et The Patriot, et ses films ont rapporté plus de quatre milliards de dollars à l'échelle mondiale. Son film le plus récent, Midway, une épopée de la Seconde Guerre mondiale, qui a été tourné à Montréal s'est classé au premier rang à sa sortie aux États-Unis et ses rentrées brutes dans le monde, à ce jour, se chiffrent à près de 140 millions de dollars américains. Le coût de production des trois prochains films d'Emmerich est estimé à environ 400 millions de dollars américains. Ces productions emploieront environ 800 personnes à temps plein et 2 400 personnes à temps partiel au Québec. Les postes à pourvoir localement comprendront des acteurs, des figurants, des employés de production et des techniciens, ainsi que des employés de la construction.

Afin de soutenir l'engagement de M. Emmerich, le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, accorde une participation financière de 10 millions de dollars américains à Centropolis Entertainment sous la forme d'une souscription d'actions dans une nouvelle société en commandite québécoise. Conformément aux objectifs annoncés par le premier ministre au cours de sa mission en Californie, cet investissement financier assure le maintien de la présence de Centropolis au Québec et favorise l'établissement d'équipes permanentes à Montréal. Elle fournit également au gouvernement une part des revenus des productions.

Citations :

« Lors de ma mission économique en Californie, en décembre dernier, j'ai mentionné à tous les producteurs d'Hollywood que je rencontrais que je souhaitais m'entendre avec eux en vue d'établir des activités permanentes au Québec afin d'y créer des emplois sur une longue période. Je suis d'ailleurs heureux que le cinéaste de renommée mondiale Roland Emmerich et le gouvernement du Québec aient conclu une telle entente. M. Emmerich et son entreprise, Centropolis Entertainment, produisent des films à très grand budget qui connaissent des succès mondiaux en salle. La production de ses trois prochains films à Montréal injectera des centaines de millions de dollars dans notre économie. Le Québec dans son ensemble doit être fier que les travailleurs exceptionnels de notre industrie cinématographique puissent collaborer à des films aussi importants. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Québec est le meilleur endroit pour faire des films et j'adore tourner à Montréal. C'est une ville bien adaptée aux cinéastes qui offre toutes les ressources dont j'ai besoin, que ce soit son bassin de talents de classe mondiale avec les meilleures équipes de production et les meilleurs artisans, ou ses installations de production de grande qualité. Comme je suis Allemand, je me sens presque comme chez moi. En Amérique du Nord, c'est la ville qui ressemble le plus à l'Europe, avec des restaurants remarquables pour une réunion hors site avec l'équipe, ou une vie nocturne culturelle pour les périodes de repos. Mon équipe de Centropolis Entertainment et moi-même sommes ravis de créer notre prochaine série de longs métrages ici et nous remercions le premier ministre Legault et le gouvernement du Québec pour son soutien.

Roland Emmerich, réalisateur/scénariste/producteur et fondateur de Centropolis Entertainment

« Ce partenariat entre notre gouvernement et Centropolis Entertainment contribuera à l'accroissement des investissements étrangers directs. Le Québec est reconnu pour l'expertise de ses industries culturelles, le savoir-faire de ses entreprises d'effets spéciaux et ses infrastructures remarquables. Les intervenants de l'industrie cinématographique québécoise doivent tirer parti de ces atouts pour profiter pleinement de la croissance vigoureuse de la demande de contenus télévisuels et cinématographiques de qualité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Québec offre aux producteurs étrangers de nombreux avantages pour produire des films d'envergure, notamment des entreprises d'effets visuels de calibre mondial et des studios dotés d'équipement de pointe, sans compter la qualité remarquable de sa main-d'œuvre qualifiée. Peu d'endroits dans le monde peuvent se targuer de disposer d'un tel écosystème. En choisissant Montréal et le Québec, Centropolis Entertainment crée une synergie qui contribuera à positionner de façon enviable nos artistes et nos artisans à l'échelle internationale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le prochain film de Roland Emmerich , la très attendue épopée de science-fiction Moonfall , dont le tournage débute ce printemps à Montréal, sera le premier projet réalisé dans le cadre de cette nouvelle entente.

, la très attendue épopée de science-fiction , dont le tournage débute ce printemps à Montréal, sera le premier projet réalisé dans le cadre de cette nouvelle entente. Le budget de production des trois prochains longs métrages de Roland Emmerich et de sa société de production Centropolis Entertainment est estimé à 395 millions de dollars américains, dont 270 millions seront dépensés au Québec.

et de sa société de production Centropolis Entertainment est estimé à 395 millions de dollars américains, dont 270 millions seront dépensés au Québec. Fondée en 1985 par le réalisateur/scénariste/producteur Roland Emmerich et sa sœur, la productrice Ute Emmerich , Centropolis Entertainment a produit plus de 25 longs métrages, dont les succès en salle mondiaux Independence Day, Godzilla, 2012 et The Patriot , qui ont rapporté plus de 4 milliards de dollars américains à l'échelle internationale.

et sa sœur, la productrice , Centropolis Entertainment a produit plus de 25 longs métrages, dont les succès en salle mondiaux et , qui ont rapporté plus de 4 milliards de dollars américains à l'échelle internationale. Roland Emmerich et Centropolis Entertainment ont tourné plusieurs films au Québec, dont le succès mondial de l'automne dernier, Midway , ainsi que White House Down et The Day After Tomorrow .

et Centropolis Entertainment ont tourné plusieurs films au Québec, dont le succès mondial de l'automne dernier, , ainsi que et . Les dépenses directes engagées au Québec pour le tournage de films étrangers se sont élevées à 378 millions de dollars en 2018.

