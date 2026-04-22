Le CIFQ salue la nomination de Kateri Champagne Jourdain à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) félicite chaleureusement Kateri Champagne Jourdain, la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et tient à lui offrir toute sa collaboration dans la réalisation de son important mandat.

« Le CIFQ et ses membres s'engagent à collaborer avec la nouvelle ministre, afin de maximiser la contribution de la forêt au développement socio-économique et énergétique du Québec, mais également de s'assurer de faire de l'ensemble du secteur forestier un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques », a déclaré le président du CIFQ, monsieur Michel Vincent.

Le CIFQ félicite également Monsieur Bernard Drainville pour sa nomination à titre de ministre de l'Économie et de l'Énergie.

« L'industrie forestière constitue un secteur d'avenir et occupe une place stratégique pour le Québec. Dans ce contexte, nous poursuivrons nos efforts afin de souligner l'importance d'interventions gouvernementales rapides et ciblées pour soutenir l'ensemble de la filière, qui fait face à des défis importants, notamment les droits de douane américains, l'incertitude économique et la nécessité de moderniser le régime forestier. Nous souhaitons ainsi que la nouvelle ministre des Forêts, ainsi que l'ensemble du gouvernement de Madame Fréchette, fassent de la foresterie une priorité, tant à court terme qu'en vue de la prochaine élection générale, en l'inscrivant également au cœur de sa plateforme électorale », a conclu monsieur Michel Vincent.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière contribue à la vitalité économique de plus de 900 municipalités au Québec, soit 83 % des municipalités québécoises. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie, directement et indirectement, près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Source : Jessica Beaudet, Conseillère aux communications, [email protected], (438) 870-1554