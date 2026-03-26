AVIS AUX MÉDIAS - Cinq organisations nationales demandent que le prochain gouvernement fasse de la filière forestière une priorité absolue

SAGUENAY, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à un événement de presse hybride (présentiel-virtuel) au cours duquel cinq organisations majeures du secteur forestier du Québec prendront la parole. Constatant l'urgence et l'ampleur de la crise forestière actuelle, ce groupe souhaite interpeller le gouvernement provincial, les candidats à la chefferie de la CAQ ainsi que les ministres en place pour qu'ils déploient des mesures immédiates et significatives afin de soutenir les communautés, les entreprises et les entrepreneurs forestiers.

= (Groupe CNW/Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ))

Les cinq intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles après la conférence de presse.

Date : Le lundi, 30 mars 2026 Heure : 10 h Lieu : Pavillon d'accueil des croisières de Saguenay

900 Rue Mars, La Baie, QC G7B 3N7

En virtuel

Pour les médias de l'extérieur ou ne pouvant se déplacer, il est possible d'assister à la conférence de presse de façon virtuelle, via Zoom. Veuillez confirmer votre présence pour recevoir le lien de branchement.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Pour toutes informations : Catherine Potvin, 418 630-6316, [email protected]