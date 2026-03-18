Budget provincial 2026 - Un premier pas concret pour améliorer la compétitivité de la filière forestière québécoise

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) accueille avec optimisme le budget déposé aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, Monsieur Éric Girard.

Le CIFQ tient à souligner tout particulièrement les mesures annoncées pour 2026-2027, soit :

19 M$ pour l'abolition de la redevance annuelle

147 M$ pour maintenir les investissements dans les travaux sylvicoles en forêt publique

60 M$ pour un programme d'aide au fonds de roulement

L'industrie forestière salue également la volonté exprimée par le gouvernement de :

Réviser le système de mise aux enchères des bois.

Rendre la tarification plus dynamique et adaptée aux réalités du marché.

Le budget déposé aujourd'hui par le ministre Girard se veut encourageant pour l'industrie forestière. « Depuis de nombreux mois, l'industrie déploie des efforts soutenus afin de rappeler l'urgence d'une action gouvernementale rapide et ciblée pour soutenir l'ensemble de la filière, qui doit composer avec un contexte particulièrement difficile, marqué notamment par les droits de douane américains, l'incertitude économique et l'impératif de moderniser le régime forestier. Dans ce contexte, nous sommes donc heureux de constater que le gouvernement se donne les outils pour améliorer la compétitivité de l'industrie », a affirmé le président du CIFQ, monsieur Michel Vincent.

« L'industrie forestière constitue une industrie d'avenir. Véritable moteur de développement, elle valorise le bois, une ressource locale, renouvelable et durable qui permet de remplacer les plastiques à usage unique et plusieurs matériaux à forte empreinte carbone, notamment dans la construction. Maximiser la contribution de notre forêt au développement socioéconomique du Québec est essentiel, tout comme faire de l'ensemble de la filière forestière un acteur de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques », a conclu monsieur Vincent.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière contribue à la vitalité économique de plus de 900 municipalités au Québec, soit 83 % des municipalités québécoises. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie, directement et indirectement, près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Source : Jessica Beaudet, Conseillère aux communications, [email protected], (438) 870-1554