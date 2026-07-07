Le CIFQ salue la mise en place de nouveaux programmes destinés à l'industrie forestière

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) accueille favorablement l'annonce du gouvernement du Québec concernant la mise en place de deux nouveaux programmes d'aide destinés à soutenir les entreprises du secteur forestier. Cette initiative constitue un appui concret qui contribuera à renforcer la compétitivité des entreprises et à les accompagner dans les défis auxquels elles sont confrontées.

« Nous saluons la volonté du gouvernement d'agir pour soutenir les entreprises de notre secteur qui font face à des défis importants, notamment les droits de douane américains, l'incertitude économique et la nécessité de moderniser le régime forestier. Dans le contexte actuel, ces nouveaux programmes offriront un levier important pour maintenir les activités, favoriser les investissements et préserver les retombées économiques dans nos régions », a déclaré Michel Vincent, président du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Les deux programmes annoncés permettront notamment d'appuyer les projets d'investissements déjà prévus et d'amener les entreprises à réfléchir à de nouvelles pistes d'innovation cadrant avec leur propre modèle d'affaires. Ces mesures répondent à des besoins exprimés depuis plusieurs mois par les entreprises du secteur.

« Par cette annonce, le gouvernement du Québec manifeste clairement son intention de consolider la structure industrielle de notre secteur forestier et de faciliter son évolution vers des entreprises plus résilientes, mais le travail ne fait que commencer. Cette annonce doit s'inscrire dans une démarche plus large et le prochain gouvernement devra rapidement se mettre au travail afin de moderniser en profondeur le régime forestier québécois », a affirmé Monsieur Vincent.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière contribue à la vitalité économique de plus de 900 municipalités au Québec, soit 83 % des municipalités québécoises. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie, directement et indirectement, près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie

totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Source : Jessica Beaudet, Conseillère aux communications, [email protected], (438) 870-1554