Le CIFQ salue l'adoption du projet de loi n° 11 et appelle à poursuivre la modernisation du régime forestier québécois

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) accueille favorablement l'adoption du projet de loi n° 11 - Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, qui comprend plusieurs mesures attendues par l'industrie forestière québécoise.

Cette adoption constitue une avancée importante pour une filière confrontée à des défis majeurs, notamment les droits de douane américains, l'incertitude économique, le manque de prévisibilité, les coûts d'approvisionnement et la nécessité de moderniser le régime forestier québécois. Le CIFQ considère que les dispositions adoptées permettront de soutenir les efforts visant à améliorer la compétitivité du secteur.

« L'adoption du projet de loi n° 11 représente une nouvelle encourageante pour l'ensemble de la filière forestière. Nous saluons l'écoute du gouvernement à l'égard des préoccupations exprimées par l'industrie et reconnaissons l'importance des mesures qui ont été adoptées. Il s'agit d'une première étape concrète pour renforcer la compétitivité de notre secteur dans un contexte particulièrement exigeant », a déclaré Michel Vincent, président du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Le CIFQ estime toutefois que cette avancée doit s'inscrire dans une démarche plus large visant à moderniser en profondeur le régime forestier québécois.

Poursuivre le travail amorcé est essentiel

« Ce projet de loi constitue une première étape, mais le travail doit se poursuivre. La prochaine législature devra permettre d'aller plus loin dans la révision du régime forestier afin de mieux répondre aux réalités économiques, environnementales et sociales auxquelles le Québec est confronté. Nous souhaitons poursuivre le dialogue avec l'ensemble des formations politiques afin que cet enjeu demeure une priorité pour le prochain gouvernement », a ajouté Monsieur Vincent.

Au cours des prochains mois, le CIFQ intensifiera ses démarches auprès des partenaires de la filière afin de contribuer à l'élaboration d'une vision moderne et durable du régime forestier québécois. L'organisation entend notamment poursuivre les échanges avec les Premières Nations, les élus de tous les paliers gouvernementaux, les associations sectorielles, les syndicats, les communautés régionales ainsi que les autres parties prenantes concernées.

« L'été sera une période importante de réflexion et de concertation. Nous voulons travailler avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'identifier les améliorations nécessaires au régime forestier et de bâtir des solutions durables qui permettront au secteur forestier québécois de demeurer compétitif, créateur de richesse et générateur d'emplois dans toutes les régions du Québec », a conclu Michel Vincent.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière contribue à la vitalité économique de plus de 900 municipalités au Québec, soit 83 % des municipalités québécoises. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie, directement et indirectement, près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Source : Jessica Beaudet, Conseillère aux communications, [email protected], (438) 870-1554