Avec plus de 100 nouveaux produits, PC invite les Québécois à savourer le meilleur de l'été

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - L'été, c'est vite passé. Aussi n'est-il pas étonnant que les Québécois tiennent tant à profiter des chauds rayons du soleil et de chaque moment. Pour célébrer l'arrivée de l'été 2024, le Choix du PrésidentMD lance le très attendu journal TrouvaillesMC PCMD, le guide par excellence pour découvrir de nouveaux produits, des recettes et des idées pour recevoir en toute simplicité.

Le Choix du Président met la table pour l’été 2024 avec le journal Trouvailles PC (Groupe CNW/Le Choix du Président)

Avec plus de 100 nouveaux produits à découvrir et 500 classiques favoris, les consommateurs disposent d'une variété d'articles innovateurs pour festoyer sans tracas tout l'été. Parmi ceux-ci : un vaste choix de succulentes grillades parfaites pour recevoir, des bouchées et plats d'inspiration internationale pour les palais aventureux, ainsi que des desserts savoureux pour se sucrer le bec. Tous et chacun peuvent y trouver de quoi se régaler.

« Nos clients attendent patiemment pendant tout l'hiver le début officiel de l'été, et il n'y a pas de meilleure façon de lancer la saison qu'avec la publication de notre très attendu journal Trouvailles PC », a déclaré Mary McIsaac, vice-présidente principale, marketing et marques contrôlées, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Aucun autre détaillant ne prépare ses clients à leurs célébrations et à leurs rassemblements comme nous le faisons, et cet été ne fait pas exception - avec plus de 100 nouveaux produits innovants, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. C'est difficile de choisir, mais personnellement, mes nouveautés préférées sont la collection de fruits tropicaux PCMD et les Beignes-croissants Feuillet'YéMC PCMD et j'ai hâte de voir quels produits nos clients préféreront. »

Le tout dernier journal TrouvaillesMC PCMD contient tout ce qu'il faut pour profiter pleinement de la belle saison et savourer le meilleur de l'été, incluant une sélection palpitante de nouveaux produits :

Poulet Yakitori PC MD : Des brochettes de viande juteuse d'inspiration japonaise, marinées dans des saveurs umami comme le gingembre, la sauce soya et le mirin.

: Des brochettes de viande juteuse d'inspiration japonaise, marinées dans des saveurs umami comme le gingembre, la sauce soya et le mirin. Goyaves roses PC MD : Coupez la goyave en deux et retirez la chair rose avec les graines comestibles. Un délice semblable à la papaye et à la poire mûre. Savourez les saveurs tropicales!

Coupez la goyave en deux et retirez la chair rose avec les graines comestibles. Un délice semblable à la papaye et à la poire mûre. Savourez les saveurs tropicales! Bouchées braisées de flanc de porc PC MD : Fumées sur du bois d'érable, assaisonnées d'une marinade barbecue, puis enrobées de notre Sauce barbecue sucrée PC MD Collection noire.

Fumées sur du bois d'érable, assaisonnées d'une marinade barbecue, puis enrobées de notre Sauce barbecue sucrée PC Collection noire. Poulet B ú n Chả PC MD : Combine tous les ingrédients d'un bún chả vietnamien classique, depuis la sauce jusqu'aux légumes et aux fines herbes qui accompagnent le poulet.

Combine tous les ingrédients d'un bún chả vietnamien classique, depuis la sauce jusqu'aux légumes et aux fines herbes qui accompagnent le poulet. Frusta au fromage PC MD : Préparée avec une pâte fermentée pendant 6 heures, puis cuite sur pierre et garnie de fromage mozzarella et de sauce tomate.

Préparée avec une pâte fermentée pendant 6 heures, puis cuite sur pierre et garnie de fromage mozzarella et de sauce tomate. Beignes-croissants churro Feuillet'Yé MC PC MD : L'extérieur d'un beigne et l'intérieur d'un croissant fait de 24 couches de bonheur feuilleté. Le tout, recouvert d'un glaçage au goût de caramel et parsemé d'éclats de biscuits croquants à la cannelle.

L'extérieur d'un beigne et l'intérieur d'un croissant fait de 24 couches de bonheur feuilleté. Le tout, recouvert d'un glaçage au goût de caramel et parsemé d'éclats de biscuits croquants à la cannelle. Eau pétillante aux arômes de cocktail M'AQUA Mojito PC MD : Zéro sucre. Zéro calorie. Toutes les saveurs naturelles d'un mojito, sans le rhum.

Zéro sucre. Zéro calorie. Toutes les saveurs naturelles d'un mojito, sans le rhum. Gril a Spiedini au charbon PCMD : Compact et léger, ce gril peut accueillir jusqu'à 43 brochettes à la fois et comporte deux grilles amovibles, parfaites pour faire griller des saucisses, burgers, côtes levées, ailes de poulet et bien plus.

De plus, l'équipe de la marque le Choix du PrésidentMD lève sa canette de boisson M'AQUA PCMD - laquelle est 100 % recyclable - à l'objectif de Loblaw de rendre tous les emballages PCMD faits de plastique entièrement recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Apprenez-en plus sur l'engagement de PCMD à réduire les déchets plastiques à loblaw.ca/fr/plastics .

Les produits PCMD sont offerts dans les magasins Maxi, Provigo et Pharmaprix ainsi que via le service d'épicerie en ligne PC ExpressMD. Pour vous inspirer tout l'été et recevoir sans tracas, procurez-vous un exemplaire de l'édition estivale du journal TrouvaillesMC PCMD chez un de ces détaillants, téléchargez l'appli PC OptimumMC ou cliquez ici.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Loblaw est le chef de file de l'alimentation et de la pharmacie au Canada, ainsi que le plus grand détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'épicerie, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, des marchandises courantes, des services financiers, ainsi que des produits et services mobiles sans fil. Avec plus de 2 500 établissements franchisés ou appartenant à des associés, Loblaw, ses franchisés et ses associés-propriétaires emploient plus de 220 000 employés à temps plein.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

SOURCE Le Choix du Président

Renseignements: Raphaël Boies, Conseiller, Citoyen, ([email protected]) ou ([email protected])