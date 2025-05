le Choix du Président dévoile un monde de saveurs, des classiques d'ici et d'inspiration internationale

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - L'été est arrivé, et le Choix du Président (PC) compte bien le rendre encore plus savoureux que jamais grâce au journal Trouvailles PC de l'été 2025. Pour vivre une saison inoubliable, nous vous proposons des produits alléchants qui réinventent les règles, avec plus de saveurs d'ici et d'ailleurs que les consommateurs adorent.

Depuis plus de 40 ans, PC aide les gens à rendre l'ordinaire un peu plus extraordinaire, et notre quête du possible ne fait que croître.

(Groupe CNW/Le Choix du Président)

« Ce journal TrouvaillesMC PCMD célèbre tout ce que nous aimons de l'été. Nous vous invitons à tirer le maximum de la saison avec des aventures culinaires épiques qui transforment l'ordinaire. Faites le plein de bonheur, de valeur et d'idées pour faire de cet été le meilleur à ce jour, déclare Mary MacIsaac, VPE, Cheffe du marketing, Les Compagnies Loblaw Limitée. Je suis particulièrement enthousiaste à propos du Burger de bœuf Donair à la façon d'Halifax PCMD. Le Donair est un classique d'ici fait avec du bœuf épicé légendaire, qui séduira vos papilles. Une bouchée suffit pour comprendre pourquoi ce plat emblématique réinventé change vraiment la donne pour vos repas cet été. »

Cet été, oubliez vos fourneaux et optez pour de nouvelles saveurs qui réinventent les règles comme jamais auparavant :

Allumez le barbecue (sans brûler votre budget)

Profitez au maximum de votre été, si court mais si agréable, grâce à des repas mémorables et bien plus encore.

Tilapia au masala épicé en feuille de bananier PC MD : Transportez vos papilles vers le sud de l' Inde avec ce filet de tilapia, savamment assaisonné d'un mélange unique d'ail, de chili et de feuilles de cari, puis cuit à la perfection dans une feuille de bananier, pour une explosion de saveurs et d'épices.

Transportez vos papilles vers le sud de l' avec ce filet de tilapia, savamment assaisonné d'un mélange unique d'ail, de chili et de feuilles de cari, puis cuit à la perfection dans une feuille de bananier, pour une explosion de saveurs et d'épices. Burger de saumon de l'Atlantique PCMD : Fait de gros morceaux de saumon de l'Atlantique et prêt à griller. Fini le saumon haché sans texture, notre saumon en morceaux est savoureux et offre un burger juteux à un prix juteux.

Rassasiez toutes vos envies

Savourez la saison avec des boissons rafraîchissantes et des desserts délicieux qui sont parfaits pour l'été.

Gâteau au fromage au lassi à la mangue PC MD : Inspiré par notre amour pour le lassi à la mangue, ce dessert révolutionnaire combine la mangue, le yogourt acidulé et une croûte de biscuit aux épices chai pour former le gâteau au fromage de nos rêves. Après plus de 40 ans, ce pourrait être notre meilleur à ce jour.

Inspiré par notre amour pour le lassi à la mangue, ce dessert révolutionnaire combine la mangue, le yogourt acidulé et une croûte de biscuit aux épices chai pour former le gâteau au fromage de nos rêves. Après plus de 40 ans, ce pourrait être notre meilleur à ce jour. Limonade Nimbu Pani PCMD : La boisson de la saison! Un mélange parfait de jus de citron et de lime, avec des touches de cumin et d'extrait de gingembre, et une pincée de sel pour un effet d'été désaltérant.

Croquez, sirotez, répétez

Que ce soit pour les pique-niques au parc ou les feux de camp sur la plage, PCMD a tout ce qu'il vous faut pour changer les règles du jeu.

Croustilles à saveur Korma, Saveurs du Monde PC MD : Découvrez le goût riche et délicieux du Korma sur des croustilles croquantes faites de pommes de terre cultivées au Canada . Offrant un équilibre parfait d'épices et un soupçon de saveur de noix de coco, cette saveur du sud de l' Inde est sucrée, savoureuse et absolument irrésistible.

Découvrez le goût riche et délicieux du Korma sur des croustilles croquantes faites de pommes de terre cultivées au . Offrant un équilibre parfait d'épices et un soupçon de saveur de noix de coco, cette saveur du sud de l' est sucrée, savoureuse et absolument irrésistible. Jus pressés à froid avec probiotiques PCMD : Des jus de niveau supérieur, sans édulcorants, sans additifs alimentaires, sans agents de conservation! Juste du jus de fruits et de légumes, offrant tous les avantages à un prix rafraîchissant.

De tout pour s'amuser cet été

Les essentiels PCMD rehaussent votre été; là où style et commodité se rencontrent.

Glacière fourre-tout PC MD : Conçu comme accessoire idéal pour les chaudes journées d'été, ce sac fourre-tout élégant avec doublure étanche garde vos articles essentiels au frais. Il est idéal pour les voyages à la plage, les pique-niques ou les sorties quotidiennes.

Conçu comme accessoire idéal pour les chaudes journées d'été, ce sac fourre-tout élégant avec doublure étanche garde vos articles essentiels au frais. Il est idéal pour les voyages à la plage, les pique-niques ou les sorties quotidiennes. Gobelet de voyage isotherme en acier inoxydable La Stella PCMD : Assez grand pour répondre aux besoins quotidiens, mais assez élégant pour vous suivre partout. Notre nouveau gobelet de voyage prend l'hydratation au sérieux grâce à son isolation à double paroi. Il est disponible en deux formats pratiques.

Les membres PC OptimumMD peuvent profiter d'encore plus de valeur tout au long de l'été grâce à des offres et à des récompenses exclusives sur leurs produits PCMD favoris présentés dans le journal Trouvailles PCMD de l'été.

Trouvez ces produits et bien plus dans les magasins Maxi, Provigo et Pharmaprix, ou magasinez dans le confort de votre foyer avec la livraison ou le ramassage de votre commande d'épicerie en ligne PC ExpressMC. Pour des recettes alléchantes, des conseils pour les réceptions estivales et bien plus, explorez le journal Trouvailles PCMD de l'été, disponible dans l'appli PC OptimumMC ou sur pcoptimum.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMC et le Choix du PrésidentMD.

SOURCE Le Choix du Président

Questions des médias : [email protected]