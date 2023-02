Le chemin de fer d'ArcelorMittal nommé « Chemin de fer régional de l'année » par Railway Age

PORT-CARTIER, QC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer que la revue américaine Railway Age lui a décerné le titre de « Chemin de fer régional de l'année ». Fondée en 1856, Railway Age est l'une des publications les plus reconnues dans l'industrie ferroviaire et celle ayant la plus grande longévité.

Chemin de fer d’ArcelorMittal Infrastructure Canada. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Cette distinction sera remise à l'équipe d'ArcelorMittal lors d'une cérémonie qui se tiendra en avril prochain à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans le cadre de l'édition 2023 de la conférence annuelle du American Short Line and Regional Railroad Association.

« Nous sommes honorés de recevoir cette marque de reconnaissance qui met en lumière l'excellent travail réalisé par nos équipes pour exploiter un chemin de fer de classe mondiale. Nous soulignons par-dessus tout une performance remarquable pour protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs, qui se traduit par zéro blessure avec perte de temps depuis janvier 2021. Nous en sommes tous très fiers », a déclaré Mapi Mobwano, président du comité de gestion d'ArcelorMittal Infrastructure Canada.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur des travailleurs hautement qualifiés qui nous permettent de continuellement élever nos standards et de nous positionner avantageusement dans notre secteur d'activité. C'est une grande source de fierté pour notre équipe que de voir nos efforts ainsi reconnus par les grands joueurs de l'industrie ferroviaire en Amérique du Nord », a mentionné Michael LaBrie, directeur général, ArcelorMittal Infrastructure Canada.

Le chemin de fer d'ArcelorMittal relie les mines du Mont-Wright et de Fire Lake aux installations d'ArcelorMittal à Port-Cartier. Il permet chaque année l'expédition de plus de 25 millions de tonnes de minerai de fer vers les marchés internationaux. Il fait plus de 420 kilomètres et compte 50 % de courbes, 20 ponts, 5 tunnels et 19 voies d'évitement. Un convoi compte aujourd'hui 210 wagons et fait plus de deux kilomètres. En moyenne, quatre convois font chaque jour l'aller-retour entre Mont-Wright et Port-Cartier.

Parmi les éléments qui ont retenu l'attention de Railway Age pour décerner ce prix, citons la performance remarquable en santé-sécurité, une disponibilité des wagons à plus de 95 %, un programme d'entretien soutenu impliquant notamment le meulage, la lubrification des rails et le reprofilage des roues, de même que le remplacement chaque année de plus de 2 400 tonnes de rails et de 25 000 traverses.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]