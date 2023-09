Alexis von Hoensbroech, chef de la direction, informe les parlementaires des priorités stratégiques visant à améliorer les déplacements à la lumière des préoccupations de l'industrie

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Cette semaine, Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet, rencontre des représentants clés du gouvernement et des parlementaires afin de faire le point sur la performance estivale réussie de la compagnie aérienne. Parallèlement à la demande record, qui a dépassé les niveaux d'avant la pandémie, le Groupe WestJet a maintenu des activités stables, respectant ainsi son engagement à apporter des améliorations significatives.

Performance estivale de WestJet

« Après la pandémie, alors que la demande de voyages revenait en force, l'industrie de l'aviation a fait face à d'immenses défis et WestJet n'a pas été épargnée. Nous avons répondu à ces obstacles en nous engageant à faire mieux, en investissant dans nos invités, nos employés et la technologie à tous les points de contact du voyage, afin de protéger nos plans de voyage et d'améliorer notre résilience opérationnelle, déclare Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. Cet été, nous avons démontré que nous nous sommes collectivement améliorés et que nous faisons de grands progrès pour rétablir la confiance de nos invités grâce à notre rendement opérationnel. »

Renforçant son engagement envers les invités, WestJet a réalisé d'importants progrès pour offrir une expérience fiable aux invités cet été, améliorant de 7 % sa ponctualité et de 54,2 % le rendement de la manutention des bagages. Qui plus est, elle a procédé à l'embauche de plus de 2 000 employés partout au Canada en 2023, afin de soutenir davantage ses activités.

Préconiser la responsabilité partagée

Après une saison fructueuse de stabilité démontrée et d'amélioration des performances de tous les acteurs de l'industrie, Alexis von Hoensbroech répond au consensus croissant et aux préoccupations des intervenants de l'industrie concernant les réformes du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), soulignant la nécessité de partager les responsabilités.

M. von Hoensbroech parle également de la nécessité de régler l'arriéré de plaintes de l'Office des transports du Canada (OTC), car des milliers de cas attendent actuellement une décision finale de l'organisme de réglementation fédéral, et de nombreux invités de WestJet attendent plus de 18 mois pour obtenir une réponse. À l'inverse, WestJet est tenue de répondre à toutes les demandes de remboursement en vertu du RPPA dans les 30 jours.

« Nos invités nous ont dit qu'il y a trop d'échappatoires en vertu de l'actuel Règlement sur la protection des passagers aériens et nous sommes d'accord, poursuit Alexis von Hoensbroech. À l'heure actuelle, les compagnies aériennes sont les seuls fournisseurs de services au sein de l'écosystème du transport aérien qui sont tenus responsables de leurs manquements. Cela entraîne de la confusion et de la frustration pour nos invités lorsque leur voyage ne se déroule pas comme prévu en raison de faux pas de tout autre fournisseur de services au sein de l'industrie de l'aviation. »

Afin d'améliorer les déplacements au Canada, Alexis von Hoensbroech recommande aux parlementaires d'examiner les priorités stratégiques suivantes :

1. Renforcer et modifier le projet de loi C52 pour s'assurer que toute entité dont les activités entraînent des retards et des annulations dispose de mesures de rendement, de communications et d'exigences en matière d'indemnisation égales à celles des compagnies aériennes. 2. Examiner et tenir compte du consensus croissant selon lequel les réformes du RPPA, si elles sont réalisées, entraîneraient ce qui suit :

a. contrediraient la culture de sécurité aérienne du Canada;

b. auraient une incidence négative sur la connectivité régionale et les tarifs aériens au Canada;

c. diminueraient les progrès réalisés dans l'industrie de l'aviation au Canada qui se redresse et qui est maintenant stable; 3. demanderaient d'éliminer l'arriéré de plaintes à l'OTC en imposant une norme de prestation de services égale à celle des compagnies aériennes, qui exige que les compagnies aériennes fournissent une réponse dans les 30 jours, afin de s'assurer que les invités n'attendent pas 18 mois pour obtenir un règlement.

« Nous acceptons d'indemniser nos clients et nous en prenons la responsabilité lorsque par notre faute leur déplacement est perturbé. Toutefois, afin que l'expérience de nos invités soit améliorée de façon significative, le RPPA doit fournir un cadre de responsabilisation partagé et une norme de prestation de services qui permet de régler toutes les plaintes en temps opportun », affirme Alexis von Hoensbroech.

Croissance d'un océan à l'autre

Après un été record, le Groupe WestJet continue sur sa lancée en mettant en œuvre sa nouvelle stratégie visant à accroître de façon abordable la connectivité du Canada d'un océan à l'autre et à consolider sa position en tant que principale compagnie aérienne de loisirs du pays.

Grâce à Swoop, le transporteur à très faible coût du Groupe WestJet, dont l'intégration à WestJet sera conclue le 28 octobre, et à l'intégration ultérieure de Sunwing Airlines, l'expansion du Groupe améliorera considérablement sa capacité à offrir des prix abordables et un choix à ses invités, tout en renforçant sa capacité à offrir des possibilités de carrière percutantes. De plus, en tirant parti des produits à très bas prix de Swoop et des forfaits de vacances abordables offerts par Vacances Sunwing, le Groupe WestJet aura de nouvelles occasions d'offrir des tarifs très abordables et davantage de forfaits de vacances plus abordables partout au Canada grâce à l'ensemble de sa flotte en plein essor.

