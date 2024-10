Martin Lundstedt, président et chef de la direction abordera l'innovation durable

ARLINGTON, Virginie, 15 octobre 2024 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® annonce la participation de Martin Lundstedt, président et chef de la direction de Volvo Group à titre de conférencier d'honneur lors du CES® 2025, aux côtés de plusieurs invités influents. Volvo Group présentera sa vision d'une infrastructure et d'un réseau de transport entièrement sécuritaires, sans combustibles fossiles et plus productifs.

Volvo Group axera sa présentation sur l'urgence d'offrir une façon de travailler plus durable et plus efficace grâce au pouvoir de l'électrification, de la connectivité et de l'automatisation. La technologie et la collaboration sont les outils les plus efficaces de Volvo Group pour réaliser son objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité dans sa chaîne de valeur d'ici 2040.

« Volvo Group ouvre la voie en matière de mobilité afin d'offrir des technologies durables pour les camions, les autobus, l'équipement de construction et les solutions maritimes et industrielles, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction, CTA. Nous avons hâte d'entendre leur stratégie ambitieuse pour accélérer les progrès dans la lutte aux changements climatiques au cours de la prochaine décennie. »

Volvo Group présentera son approche unique à trois volets en matière de transport sans combustibles fossiles, soit les véhicules électriques à batterie, les piles à hydrogène et les moteurs à combustion fonctionnant avec des biocarburants renouvelables. L'entreprise expliquera pourquoi une approche systémique dans l'ensemble de la chaîne de valeur est essentielle pour favoriser l'adaptation réussie et l'adoption continue de ces technologies.

« Nous sommes honorés de prendre la parole au CES et de souligner l'impact que nos progrès technologiques auront sur notre industrie et notre société en général, a déclaré Martin Lundstedt, président et chef de la direction de Volvo Group. La transformation de la mobilité est un enjeu sociétal à grande échelle que nous mettons de l'avant avec un sentiment d'urgence. Mais la réalité est que, bien que nous disposions de la technologie et de l'équipement nécessaires, il est très important de mettre en place des conditions favorables essentielles pour veiller à ce que la société et la planète bénéficient de solutions de transport et d'infrastructure sans combustibles fossiles. « Le CES nous donne une occasion en or de montrer au monde la façon dont nous transformons l'avenir dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. »

Dans le contexte des changements climatiques rapides, Volvo Group croit plus que jamais que la clé de l'accélération du changement réside dans l'exploitation de partenariats stratégiques entre les industries et les gouvernements. En concrétisant sa vision, Volvo Group présentera également des mesures concrètes visant à intégrer des pratiques durables dans l'ensemble de ses activités.

« Volvo Group joue un rôle important dans l'avenir vert avec certains des objectifs et des initiatives les plus ambitieux de l'industrie, a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente, CTA. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur les partenariats attendus et inattendus qui ont mené à des percées technologiques et à des pratiques durables. »

Martin Lundstedt de Volvo Group prendra la parole le 8 janvier 2025, à 9 h (HNP), dans la salle Palazzo Ballroom du Venetian. Joignez-vous à nous pour tracer la voie des solutions de mobilité avancées au CES 2025. Pour obtenir les plus récents renseignements sur le CES 2025, visitez CES.tech . Pour vous inscrire, cllquez ici .

