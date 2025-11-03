Yannick Bolloré s'adressera à la communauté de la publicité, du divertissement et du contenu au C Space, où il partagera sa vision d'un avenir où la technologie et l'ingéniosité humaine se rejoignent pour révéler de nouvelles possibilités créatives

ARLINGTON, Virginie, 4 novembre 2025 /CNW/ - Lors d'un événement médiatique à New York, la Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé que Yannick Bolloré, chef de la direction et président d'Havas et président du conseil de surveillance de Vivendi, prendra la parole au C Space®, le lieu de rassemblement de la communauté marketing au CES®.

Yannick Bolloré, chef de la direction et président du conseil de Havas, et président du conseil de surveillance de Vivendi Havas Logo

Alors que l'attention des consommateurs est de plus en plus fragmentée, la technologie permet aux spécialistes du marketing de cibler leur public avec une plus grande précision. Havas étudiera comment la combinaison d'une intelligence artificielle de pointe et d'une compréhension approfondie de l'humain peut transformer les données en informations significatives, favorisant la rapidité, l'agilité, la personnalisation, l'échelle et la mesurabilité, tout en conservant la créativité humaine au cœur du processus.

« Yannick est un leader visionnaire qui comprend le pouvoir de la combinaison de la technologie et de la perspicacité humaine, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA. Nous sommes ravis de l'accueillir sur la scène du CES pour nous expliquer comment la technologie façonne l'avenir du marketing significatif. »

Havas est l'un des plus grands réseaux mondiaux de communication, qui emploie près de 23 000 personnes dans plus de 100 pays, unies par une même mission : faire une réelle différence pour les marques, les entreprises et les personnes. Reconnue comme l'une des six grandes entreprises du secteur, Havas est un chef de file dans le domaine de la publicité et des relations publiques, tirant parti de son envergure mondiale et de son approche axée sur la technologie pour stimuler la croissance de ses clients. En 2024, Havas a lancé Converged.AI, une stratégie mondiale axée sur l'IA qui harmonise les équipes sur tous les marchés et favorise la collaboration grâce à des outils partagés. Alimentée par l'ingéniosité humaine et soutenue par un investissement de 400 millions d'euros, elle fournit des solutions évolutives et centrées sur le client et permet une prise de décision plus rapide et plus intelligente grâce à une approche flexible et indépendante des données.

« L'IA est en train de devenir un véritable partenaire stratégique, a indiqué M. Bolloré. Avec Converged.AI, nous intégrons le contenu, les données et la prise de décision dans un seul système intelligent. Cela permet à nos équipes de diriger avec une vision proactive et une grande précision, tandis que l'expertise humaine continue de stimuler l'empathie, la créativité et la vision. »

M. Bolloré a rejoint Havas en 2011 et en est devenu le chef de la direction en 2013. Il a mené la transformation du groupe grâce à la stratégie « Ensemble », et a créé les « villages Havas » afin d'unifier les agences régionales sous un même toit et de favoriser l'intégration. Plus récemment, il a dirigé le retour d'Havas en bourse via Euronext Amsterdam. Il siège à plusieurs conseils d'administration et a reçu de nombreuses distinctions de la part d'associations internationales et de publications commerciales de premier plan.

« Le CES est le lieu où l'avenir du contenu et de la publicité prend vie, a commenté Kinsey Fabrizio, président de la CTA. Le discours de Yannick incitera les spécialistes du marketing à adopter l'innovation tout en restant fidèles à l'étincelle humaine qui stimule la créativité. »

M. Bolloré prononcera son discours le mardi 6 janvier à 11 h dans la salle Mariposa Ballroom de l'ARIA. Havas accueillera également ses clients et partenaires à l'ARIA tout au long de la semaine dans un espace dynamique situé dans la salle Mariposa Ballroom. Cette expérience immersive sera axée sur la convergence de la créativité, des médias et de la technologie et offrira aux clients d'Havas une vue privilégiée sur l'avenir de l'innovation.

Les dirigeants d'AMD et de Lenovo prononceront également un discours lors du CES 2026.

Inscrivez-vous au CES 2026 pour découvrir les prochaines tendances en matière de contenu et de divertissement. C Space restera ouvert une heure de plus que les années précédentes le jeudi 8 janvier, jusqu'à 18 h, afin de poursuivre les discussions importantes autour des technologies qui alimentent le marketing.

À propos du CES :

Le salon CES est l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs occupent le devant de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA) :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812071/CTA_Yannick_Bollore.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811917/Havas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association

PERSONNE-RESSOURCE : Cat Forgione, [email protected]