OTTAWA, ON, le 13 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz, sera au pays du 21 au 23 août 2022 et se rendra à Montréal (Québec), à Toronto (Ontario) et à Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

Le premier ministre Trudeau et le chancelier d'Allemagne tiendront une rencontre à Montréal pour faire avancer nos priorités communes, notamment notre appui indéfectible à l'Ukraine, le maintien de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde entier, et pour aborder les répercussions mondiales plus générales de l'invasion illégale et injustifiée par la Russie. Les dirigeants poursuivront également leur collaboration afin de trouver des façons de travailler ensemble pour préserver la sécurité énergétique et accélérer la transition mondiale vers l'énergie propre, notamment en garantissant l'accès à des ressources clés comme l'hydrogène propre et les minéraux critiques. Ils discuteront des mesures énergiques à prendre pour le climat au moyen de politiques comme la tarification de la pollution, et du resserrement des liens commerciaux entre le Canada et l'Allemagne pour qu'ils profitent à tous et favorisent la croissance de la classe moyenne dans les deux pays, notamment dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). Ils chercheront par ailleurs à stimuler les liens en ce qui concerne la science et l'innovation, et à attirer les investissements, entre autres dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication de véhicules électriques, de l'hydrogène et de l'énergie propre, et de la biofabrication et des sciences de la vie.

Au cours de leur visite à Montréal, le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz participeront à un dîner de réseautage en compagnie de représentants d'entreprise allemands et canadiens pour favoriser les occasions d'investissement et de partenariat, y compris dans les secteurs des minéraux critiques et de l'automobile. Les dirigeants visiteront ensuite l'institut Mila, l'un des trois instituts nationaux d'intelligence artificielle financés dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du gouvernement, dans le but de faire connaître les avancées du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle et de souligner la coopération entre le Canada et l'Allemagne à l'égard du développement et de l'utilisation responsables de l'intelligence artificielle.

Le premier ministre Trudeau se rendra ensuite à Toronto où il participera au Sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement sur la plateforme internationale pour la Crimée, qui se tiendra le 23 août, soit la veille du Jour de l'indépendance ukrainienne. Le Canada est un ardent défenseur de la plateforme internationale pour la Crimée, une initiative de l'Ukraine pour accroître la mobilisation et l'action internationales devant l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, et il y participe activement. La plateforme comporte cette année des répercussions beaucoup plus profondes compte tenu de l'invasion illégale et injustifiée de l'Ukraine par la Russie.

À Toronto, le premier ministre Trudeau prendra également la parole à l'occasion du forum des gens d'affaires Canada-Allemagne afin de promouvoir une coopération accrue entre les deux pays pour faire face aux enjeux mondiaux actuels, notamment la sécurité énergétique et les changements climatiques.

Par la suite, les deux dirigeants se déplaceront vers Stephenville (Terre-Neuve) pour visiter un salon professionnel sur l'hydrogène, où ils pourront parler avec des spécialistes et voir différents services, technologies et projets axés sur l'hydrogène propre. Le Canada et l'Allemagne collaborent depuis longtemps afin de promouvoir le développement d'une économie propre et cette visite sera l'occasion d'approfondir officiellement cette collaboration. Les chercheurs canadiens et allemands sont à l'avant-scène de la promotion des technologies de l'hydrogène propre. Les entreprises canadiennes déploient leurs technologies sur le marché allemand et les entreprises allemandes investissent dans des capacités de fabrication en pleine expansion au Canada.

Citation

« L'Allemagne et le Canada sont de proches amis sur la scène internationale. Nos liens reposent sur des engagements communs à l'égard de la démocratie, de la paix et de la sécurité, notamment notre appui à l'Ukraine, d'un avenir propre et sain, et d'une économie qui profite à la population. J'ai hâte de montrer au chancelier Scholz ce que le Canada a à offrir, tandis que nous veillerons à resserrer nos liens, à créer des emplois et à favoriser la croissance de la classe moyenne dans nos deux pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La dernière rencontre entre le premier ministre et le chancelier Scholz remonte à juin, en marge du Sommet du G7 à Elmau, en Allemagne.

Le Canada et l'Allemagne jouissent de liens culturels et interpersonnels solides. Près de 10 % des Canadiens disent être au moins en partie d'origine allemande et chaque année, environ 400 000 Canadiens voyagent en Allemagne. Un nombre équivalent d'Allemands visitent le Canada chaque année.

Avec plus de 820 filiales au Canada qui emploient près de 70 000 Canadiens, l'Allemagne compte parmi les plus importantes sources d'investissements dans l'innovation, la recherche et la haute technologie au pays. L'Allemagne est la 7 e source d'investissements étrangers directs au Canada.

source d'investissements étrangers directs au Canada. L'Allemagne est le plus important marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son sixième partenaire mondial, avec un commerce bilatéral de marchandises totalisant 25,9 milliards en 2021.

Les exportations canadiennes vers l'Allemagne se sont chiffrées à 6,9 milliards de dollars en 2021, tandis que les importations canadiennes en provenance d'Allemagne ont atteint 19,0 milliards de dollars. Les secteurs d'intérêt comprennent l'aérospatiale, la fabrication de pointe, l'automobile, les sciences de la vie, les technologies de l'information et des communications et l'agroalimentaire. Les principales exportations de marchandises du Canada comprennent les pierres précieuses, les machines, les minerais, les instruments scientifiques et de précision, les machines et le matériel électriques et électroniques, et les produits chimiques inorganiques.

Les investissements réalisés au Canada dans la fabrication de batteries par des entreprises comme BASF, d'origine allemande, démontrent le fort potentiel de collaboration dans le secteur des technologies vertes.

En mai 2022, l'Allemagne et le Canada ont tous deux signé le Pacte d'action pour l'hydrogène du G7.

Partenaires de longue date de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), le Canada et l'Allemagne coopèrent étroitement sur les questions de sécurité et de défense, et sont tous deux membres du G7 et du G20, de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le Canada et l'Allemagne font leur part d'efforts pour contribuer aux opérations et aux activités de l'OTAN sur le flanc est de l'OTAN, en particulier dans le cadre de leur rôle de direction des groupements tactiques de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie et en Lituanie, respectivement.

Liens connexes

