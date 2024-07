MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée pour organiser le 8e Championnat canadien universitaire de rugby masculin (CCURM) en 2025. Cette nomination fait de l'ÉTS la première université francophone à recevoir cet honneur, soulignant ainsi son engagement envers l'excellence sportive.

L'École de technologie supérieure sera l'hôte du Championnat canadien universitaire de rugby masculin 2025 Post this Joueurs de l’équipe de rugby masculin Les Piranhas de l’ÉTS. Crédit photo : Siuxy Sports (Groupe CNW/École de technologie supérieure) Canadian University Men's Rugby Championship (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

L'ÉTS a démontré sa capacité à répondre aux exigences du CCURM, renforçant sa réputation d'institution qualifiée pour accueillir des événements sportifs de grande envergure. Cette sélection s'inscrit dans une année particulièrement marquante pour le sport universitaire à l'ÉTS, suivant de près son adhésion à U SPORTS, le réseau canadien du sport universitaire, en juin dernier.

Cette compétition, qui se tiendra au Complexe sportif Claude-Robillard du 12 au 16 novembre 2025, rassemblera les meilleures équipes universitaires de rugby masculin du Canada. Annuellement, plus de 30 équipes de partout au pays se disputent l'une des sept places disponibles pour ce championnat, la huitième place étant offerte à l'équipe hôte.

« Cet événement est une opportunité non seulement de promouvoir l'excellence sportive, mais aussi de renforcer l'engagement de l'ÉTS et de son centre sportif envers le développement du sport universitaire, contribuant ainsi à l'épanouissement des étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes. », souligne Danny de Courval, Danny De Courval, directeur adjoint du Centre sportif et du sport universitaire de l'ÉTS.

« Au nom du Championnat universitaire canadien de rugby masculin, je suis ravie que l'ÉTS accueille le Championnat 2025. Ceci marque une étape importante pour le programme de rugby masculin de l'ÉTS ainsi qu'un retour du Championnat au Québec pour la première fois depuis 2018. C'est une formidable consolidation pour le rugby masculin dans la région, soulignant la croissance rapide du rugby québécois. Nous attendons avec impatience l'expérience exceptionnelle que l'ÉTS offrira ainsi que la croissance et la passion continues pour le rugby masculin au Canada. », a ajouté Maria Samson, présidente du Championnat universitaire canadien de rugby masculin.

Cette occasion représente une formidable opportunité pour l'équipe de rugby masculin Les Piranhas de l'ÉTS de se mesurer aux meilleures équipes universitaires du pays. Grâce à ses 6 victoires, l'équipe a terminé la saison régulière 2023 avec un parcours sans faute, en plus de remporter pour la 2e année consécutive le prix « Équipe d'excellence » lors du gala 2024 des Piranhas.

En attendant avec impatience la saison 2025, l'équipe se concentre sur la saison 2024 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) qui débutera le samedi 7 septembre à Ottawa. Le premier match à domicile se tiendra le samedi 14 septembre au Collège Notre-Dame.

En plus d'accueillir le CCURM, l'ÉTS, en collaboration avec le Club d'Athlétisme Vaudreuil-Dorion et le Cégep de Valleyfield, organisera les championnats provinciaux de cross-country 2024 et 2025.

À propos des Piranhas de l'ÉTS

Grâce à son Centre sportif et au programme Piranhas, l'ÉTS est fièrement représentée par ses athlètes dans sept sports d'excellence : athlétisme mixte, badminton mixte, cross-country mixte, golf mixte, rugby masculin, hockey sur glace masculin et volleyball féminin. Ses équipes, les Piranhas de l'ÉTS, compétitionnent au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de U SPORTS au niveau national.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover afin d'avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international. Elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

