ABBOTSFORD, BC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le projet de récupération et d'optimisation de la chaleur du centre récréatif d'Abbotsford (ARC) devrait permettre de rendre le bâtiment plus écoénergétique et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, après un investissement de plus de 4,45 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Ce projet annoncé par le ministre Harjit S. Sajjan et le maire Ross Siemens permettra d'améliorer la qualité de l'air, l'accessibilité et la durabilité de cette importante installation communautaire.

Il comprend l'amélioration des ascenseurs pour les fauteuils roulants afin d'accroître l'accessibilité et l'inclusivité et de permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler dans l'installation de façon indépendante et en toute sécurité. Il s'agit également de rénover le système CVCA et de connecter tous les systèmes de chauffage pour un partage plus efficace de l'énergie thermique dans l'ensemble de l'installation. On prévoit que ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 41,37 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 455 tonnes par an, ce qui entrainera d'importantes économies.

Effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures vertes est essentiel pour assurer une économie prospère et un avenir durable pour les Canadiens, en garantissant l'accès à de bons emplois tout en limitant l'impact sur l'environnement. De plus, en favorisant un milieu inclusif et accueillant, les membres de la communauté, quelles que soient leurs origines et leurs capacités, pourront profiter pleinement de l'installation améliorée et des possibilités et des services qu'elle offre.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier de contribuer à un projet qui met au premier plan une conception et une technologie écologiques novatrices tout en améliorant l'accessibilité et le confort des usagers. La modernisation du centre récréatif d'Abbotsford permettra de créer un espace vert autonome à l'appui d'une communauté inclusive, diversifiée et accueillante. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville d'Abbotsford remercie le gouvernement du Canada pour son important investissement dans ce projet qui soutient nos efforts visant à réduire la pollution causée par le carbone dans notre ville. Le centre récréatif d'Abbotsford est notre plus grande installation de loisirs et il joue un rôle essentiel pour la santé en général et pour faire de notre collectivité un endroit où il est encore plus agréable de vivre. Ce projet aidera à rendre l'ARC plus écoénergétique et à en améliorer l'accessibilité pour tous les usagers. Il s'inscrit dans les valeurs de durabilité environnementale et financière du conseil municipal d'Abbotsford. »

Ross Siemens, maire de la Ville d'Abbotsford

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 456 646 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la ville d' Abbotsford y contribue à hauteur de 5 614 105 $.

y contribue à hauteur de 5 614 105 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, s'amusent, vivent et se rassemblent en réduisant la pollution et les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. En apportant des améliorations écologiques et autres aux bâtiments publics communautaires existants et en construisant de nouveaux bâtiments dans les communautés mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs de consommation nette zéro d'ici à 2050.

Au moins 10 % des fonds sont réservés à des projets desservant les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

Le programme BCVI a été créé pour soutenir le Plan climatique renforcé du Canada : un environnement sain, une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter l'efficacité énergétique et de renforcer la résilience face au changement climatique.

Le programme fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour effectuer des rénovations, des réparations ou des améliorations en vue de rendre des bâtiments plus verts et plus accessibles.

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

