CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - En l'honneur de son 100e anniversaire, l'hôpital St. Mary est heureux d'annoncer une collaboration unique avec la SDC Côte-des-Neiges. Véritable pierre angulaire des soins de santé dans notre communauté, le Centre hospitalier de St. Mary célèbre un siècle de service dévoué par l'entremise d'une exposition captivante de neuf panneaux, situés le long des trottoirs les plus fréquentés du quartier.

L'exposition, qui se poursuit jusqu'à la mi-novembre, présente des photographies historiques, des récits et des faits saillants en lien avec certains des événements clés qui ont marqué

St. Mary au cours du siècle dernier. Ainsi, les visiteurs pourront se promener dans les rues de Côte-des-Neiges et s'imprégner du parcours remarquable de notre institution, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui.

« Célébrer notre centenaire, c'est non seulement réfléchir à notre passé, mais aussi reconnaître le rôle vital que joue notre communauté dans le succès de notre Hôpital », déclare Cynda P. Heward, présidente-directrice générale de la Fondation de l'hôpital St. Mary. « Ce partenariat avec la SDC Côte-des-Neiges nous permet de partager notre histoire avec le quartier qui nous a soutenus pendant toutes ces années. »

« C'est avec fierté que la SDC Côte-des-Neiges se joint aux célébrations entourant le centenaire du Centre hospitalier St.Mary. Ce projet permet de découvrir un pan d'histoire d'une institution majeure montréalaise à Côte-des-Neiges grâce à un volet extérieur et à des informations complémentaires en ligne. Nous sommes ravis de pouvoir mettre en place des projets qui permettent de bonifier l'expérience de visite des personnes de Côte-des-Neiges tout en mettant à l'honneur les entreprises, les institutions et les travailleurs qui composent le territoire ».

-Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges

Pour plus d'informations sur l'exposition et les autres événements du centenaire, veuillez consulter https://stmaryshospitalfoundation.ca/fr/

À propos du Centre hospitalier de St. Mary : Alimenté par la Fondation de l'hôpital St. Mary, cet important hôpital universitaire communautaire situé au cœur de Montréal souligne son centenaire avec une année de célébration, de reconnaissance et de gratitude. Les donateurs, le personnel et la communauté élargie de St. Mary ont fait du CHSM un chef de file en matière de recherche, d'innovation et de soins de santé centrés sur le patient et la famille - au Canada et à l'étranger.

À propos de la Société de développement commercial (SDC) Côte-des-Neiges : Organisme à but non lucratif créé en 2018, la Société de Développement Commercial (SDC) Côte-des-Neiges regroupe 230 commerçants et professionnels. Son territoire couvre le chemin Côte-des-Neiges entre la rue Côte-Sainte-Catherine et la rue Frère André, incluant les secteurs commerciaux de Gatineau, Lacombe, Swail et Jean-Brillant. Sa mission première est de promouvoir et de stimuler le dynamisme commercial du territoire de la SDC afin de contribuer au développement économique du quartier en collaboration avec ses partenaires.

SOURCE CIUSSS de l''Ouest-de-l''Île-de-Montréal

Contact : Gestionnaire, Communauté et projets spéciaux, Fondation de l'hôpital St. Mary, 514 734-2655, [email protected]