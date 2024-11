POINTE-CLAIRE, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est fier d'annoncer le lancement de la Station télésanté, un projet pilote novateur au CLSC de Pierrefonds. Inspiré des technologies spatiales initiées par l'Agence spatiale canadienne, ce projet permet aux usagers de prendre leur santé en main grâce à des outils de haute technologie.

La Station télésanté est une salle dotée d'appareils à la fine pointe de la technologie où un usager peut lui-même prendre plusieurs mesures comme sa tension artérielle, son pouls et son taux d'oxygène dans le sang. Les données sont transmises en temps réel à une infirmière. Au besoin, les usagers pourront obtenir rapidement un rendez-vous avec un médecin.

L'Agence spatiale canadienne invité des organisations canadiennes à concevoir des technologies de soins de santé en vue d'aider les astronautes à surveiller leur état de santé de façon plus autonome dans l'espace. C'est à l'occasion de cette initiative que Baüne, une entreprise québéco-albertaine a développé sa solution de soins de santé connectée. Ces mêmes technologies sont aujourd'hui adaptées à une utilisation sur Terre, permettant ainsi de transformer l'approche des soins de santé et d'offrir des outils accessibles à la population.

« Nous sommes fiers de lancer la Station télésanté, un projet pilote qui marque notamment un tournant dans l'amélioration de la prise en charge des clientèles orphelines. Ce projet représente une nouvelle façon de concevoir les soins de santé, plus adaptés aux besoins de nos usagers. Notre objectif est de pérenniser cette initiative et de la déployer dans nos autres sites pour que tous nos usagers puissent en profiter. » déclare M. Dan Gabay, PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

« Les investissements dans le secteur spatial stimulent l'innovation, créent des emplois de qualité et favorisent la croissance économique. Le Canada est plus que jamais déterminé à soutenir son secteur spatial dynamique en aidant les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à repousser les limites de l'innovation, comme Baüne l'a fait avec sa technologie de soins de santé. Cet engagement permettra au Canada de devenir un acteur clé du secteur spatial mondial et de profiter des débouchés qui s'y présentent, et aidera à changer des vies ici sur Terre grâce à des technologies impressionnantes. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'IndustrieDans le cadre de la première phase du projet, le CIUSSS se concentre sur les usagers souffrant de maladies spécifiques et qui attendent d'être assignés à un médecin de famille.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

