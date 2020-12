Le Centre des Compétences futures et le Conseil de l'information sur le marché du travail annoncent un partenariat de 3 millions de dollars pour la création d'outils d'orientation professionnelle de première ligne

Un nouveau projet vise à doter les organismes de première ligne des outils et des connaissances nécessaires pour aider les Canadiennes et les Canadiens à orienter leurs choix de carrière

TORONTO, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Centre des Compétences futures (CCF) et le Conseil de l'information sur le marché du travail (CIMT) annoncent un partenariat pour aider les Canadiennes et les Canadiens à s'orienter dans le monde du travail en pleine mutation.

Cette initiative fait suite à un récent rapport du Conseil des Compétences futures reçu par le gouvernement du Canada intitulé Le Canada - Une nation axée sur l'apprentissage : Une main-d'œuvre qualifiée et souple, prête à définir l'avenir , qui définit cinq priorités, dont donner accès à une information sur le marché du travail pertinente, fiable et opportune et à des outils pour faire en sorte que les compétences, les politiques et les programmes du Canada satisfont aux besoins des Canadiennes et des Canadiens.

Tous les jours, les Canadiennes et les Canadiens ainsi que les organismes qui les appuient recherchent des renseignements sur les compétences et le marché du travail lorsqu'ils font des choix importants en matière de carrière et d'éducation. Les recherches menées par le CIMT indiquent que les données utiles sur le marché du travail, telles que les compétences requises pour les emplois, sont difficiles d'accès et ne sont pas suffisamment adaptées pour satisfaire aux besoins individuels. Dans le sillage de COVID-19, la prise de décisions est devenue encore plus difficile et les conseillers en orientation professionnelle de première ligne doivent faire face à la hausse des besoins des clients.

Fort d'une somme de 3 millions de dollars au cours des deux prochaines années, le partenariat pilotera la création d'un registre de données ouvert nuagique pour faciliter et rationaliser l'accès à des renseignements pratiques et pertinents. Le projet consacrera également des ressources pour appuyer l'élaboration d'outils de planification et d'orientation de carrière en première ligne afin d'aider à préparer les personnes qui entrent tout juste sur le marché du travail, les travailleurs en milieu de carrière et les personnes qui cherchent à changer de parcours professionnel. Cette collaboration entre le CCF et le CIMT permettra aux deux organismes de tirer des leçons à l'échelle du système sur la manière d'aider les Canadiennes et les Canadiens à prendre des décisions plus éclairées.

« La pandémie a renforcé notre besoin de mieux comprendre les compétences requises pour les emplois. Elle a montré clairement qu'une partie importante d'une reprise durable et inclusive implique une gestion plus efficace de l'information, qu'il s'agisse de déterminer comment le marché du travail évolue et ce que les employeurs exigent, ou de déterminer comment fournir ces renseignements aux organismes de première ligne. Cela aura à son tour un impact concret sur le soutien des décisions des Canadiennes et des Canadiens en matière de carrière et d'emploi. »

- Pedro Barata, directeur général, Centre des Compétences futures

« En ces temps d'incertitude, la demande de renseignements et de connaissances plus nombreux et de meilleure qualité sur le marché du travail s'est intensifiée. Notre partenariat permettra de tester des moyens nouveaux et novateurs de fournir aux organismes de première ligne un accès à de l'information opportune et pertinente sur le marché du travail. Nous leur fournirons également les connaissances et les outils nécessaires pour lui donner un sens de manière perspicace et cohérente, afin que les Canadiennes et les Canadiens prennent les décisions les plus éclairées possible en matière de carrière. »

- Steven Tobin, directeur général, Conseil de l'information sur le marché du travail

« Ce partenariat de collaboration entre le Centre des Compétences futures et le Conseil de l'information sur le marché du travail est exactement ce que nous devons voir se produire dans tous les secteurs. Leur leadership dans ce domaine fournira des outils novateurs pour aider le Canada à se doter d'une main-d'œuvre qualifiée, flexible et résiliente qui est prête et apte à façonner l'avenir. Lorsque chacun apporte sa contribution, cela ouvre la voie pour que notre main-d'œuvre soit à l'avant-garde de la réflexion et de l'action novatrices, aujourd'hui et pour les années à venir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

