TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - Le Centre des Compétences futures (CCF) a annoncé aujourd'hui le financement de 64 projets d'innovation dans le cadre d'un investissement de 32 millions de dollars afin de fournir des solutions pratiques pour des milliers de travailleurs et employeurs touchés par la pandémie de COVID-19 et de préparer la main-d'œuvre pour les occasions et les emplois de l'avenir.

Bon nombre de ces projets exploreront de nouvelles technologies et de nouveaux processus pour des secteurs industriels entiers en évolution ou en émergence, tandis que d'autres sont conçus pour recycler ou pour améliorer les compétences de travailleuses et travailleurs déplacés par les ravages économiques de la pandémie. Les projets s'efforcent d'affronter le changement, d'imaginer l'avenir et d'aider l'ensemble de la population canadienne - tout particulièrement les personnes qui font face à de multiples obstacles au plein emploi - à acquérir les compétences et la résilience nécessaires pour s'épanouir au sein de la population active d'aujourd'hui et de demain.



POINTS SAILLANTS CLÉS

Innovations autochtones - Ces projets soutiennent les valeurs autochtones, leur développement économique, leurs modes d'apprentissage et leur façon de mener des affaires. Trente-trois projets d'une valeur de 17,7 millions de dollars mettent l'accent sur la fourniture d'occasions et d'accès équitables pour les communautés autochtones.



Innovations non prouvées - Plusieurs projets cherchent à créer ou à anticiper le changement en formant les gens à travailler différemment. Neuf projets d'une valeur de 7,8 millions de dollars investissent dans de nouveaux domaines ou mobilisent des industries émergentes telles que l'agriculture cellulaire, les pêcheries durables et la fabrication robotisée.

Ruraux et éloignés - Plusieurs projets visent à atteindre les personnes vivant dans des collectivités rurales (67 %), éloignées (35 %) ou nordiques (40 %). Ces projets comprennent souvent une formation ou un apprentissage virtuel au moyen de plateformes en ligne et ils favorisent les industries locales.

Nouvelles technologies - Plusieurs projets (47 %) utilisent l'innovation technologique, appliquant des technologies nouvelles pour transformer la prestation de la formation ou d'un service. Certains recourent à la réalité augmentée ou virtuelle, ainsi qu'à des technologies d'interface virtuelle pour transformer la formation dans tous les domaines, des métiers spécialisés aux services sociaux.

Main-d'œuvre inclusive - Près de deux tiers des projets ciblent des populations particulières telles que les femmes et les jeunes dans le but de créer une main-d'œuvre plus diversifiée et équitable. Certains projets s'efforcent de relier les personnes en quête d'emploi qui font face à de multiples obstacles à une pleine participation dans la population active à des voies vers une formation et un emploi.

CITATIONS

« Alors que nous envisageons un monde post-reprise, nous savons qu'une stratégie dynamique en matière de compétences sera essentielle à la réussite du Canada dans un marché du travail en constante évolution. Ces partenariats pancanadiens seront des exemples appliqués en temps réel pour contribuer à la conception de nouvelles approches au développement des compétences qui permettront aux travailleurs et aux entreprises du Canada de saisir les occasions dans notre économie de l'avenir. »

- Pedro Barata, directeur général, Centre des Compétences futures

« Nous savons que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur certains groupes de personnes et sur certains secteurs industriels et que certains ont été touchés davantage que d'autres. Ces projets de préparation à affronter l'adversité, qui sont financés par le biais du Centre des Compétences futures, permettront de trouver des solutions novatrices de perfectionnement des compétences et de formation en vue d'aider les travailleurs canadiens à acquérir de la résilience devant les changements brusques sur les plans économique et technologique. »

- La Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

FAITS EN BREF

Ces 64 projets sont financés à la suite de l'appel de propositions Préparer l'avenir du travail à affronter l'adversité : défi innovation compétences.

Les projets auront un impact sur des milliers de Canadiens situés sur l'ensemble des provinces et des territoires, ainsi qu'une variété de secteurs.

60 % des projets mettent l'accent sur une inclusion et une équité plus grandes au sein de la population active afin de soutenir les groupements de population les plus particulièrement frappés par la pandémie.

au sein de la population active afin de soutenir les groupements de population les plus particulièrement frappés par la pandémie. Plus de 70 % des projets mettent l'accent sur les jeunes Canadiennes et Canadiens âgés de 16 à 28 ans ou les soutiennent.

des projets mettent l'accent sur les âgés de 16 à 28 ans ou les soutiennent. Jusqu'à présent, le CCF a investi 138 millions de dollars dans 135 projets.

AU SUJET DU CENTRE DES COMPÉTENCES FUTURES

Le Centre des Compétences futures(CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui a pour mission de préparer les Canadiennes et Canadiens à la réussite professionnelle. Nous croyons que les citoyens et citoyennes du Canada devraient avoir confiance dans leurs compétences pour réussir dans un marché du travail qui évolue. À titre de communauté pancanadienne, nous collaborons pour déterminer, mettre à l'essai, mesurer et échanger avec rigueur des approches novatrices pour évaluer et développer les compétences dont les gens du Canada auront besoin pour réussir dans les jours et les années à venir. Le Centre des Compétences futures a été fondé par un consortium dont les membres comprennent l'Université Ryerson, Blueprint et le Conference Board du Canada, et il est financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada.

