Le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) s'associe à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé (FCASS) et aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour renforcer la préparation et la réponse à la pandémie dans les établissements de soins de longue durée

Les équipes en science de la mise en œuvre évaluent l'efficacité et encouragent l'adoption de pratiques prometteuses maintenant et à l'avenir pour renforce la réponse en cas de pandémie.

TORONTO, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Le CABHI, propulsé par Baycrest, a annoncé son partenariat avec l'organisation nouvellement fusionnée qui réunit la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients, les Instituts de recherche en santé du Canada et les partenaires de l'écosystème de la santé partout au Canada pour financer des équipes en science de mise en œuvre à l'appui des établissements de soins de longue durée.

Dans le cadre des efforts qu'il déploie au niveau du système pour coordonner et appuyer la préparation et la réponse à la pandémie, le CABHI se joint aux partenaires de l'écosystème pour appuyer les équipes en science de la mise en œuvre afin d'évaluer la mise en œuvre, la diffusion et la mise à l'échelle des interventions prometteuses et des options stratégiques pour la préparation à la pandémie dans les établissements de soins de longue durée. Les chercheurs financés utiliseront la science de la mise en œuvre (l'étude des méthodes et des stratégies qui facilitent l'adoption des pratiques et des résultats de la recherche fondés sur des données probantes et leur utilisation courante par les praticiens et les décideurs) pour évaluer les résultats de la mise en œuvre de six interventions de pratiques prometteuses et options stratégiques cernées.

La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients dirigent l'initiative et sont joints à d'autres partenaires financiers, que sont : les Instituts de recherche en santé du Canada, la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan Health Research Foundation, et la Michael Smith Foundation for Health Research.

En plus de financer les six équipes ontariennes, le CABHI travaillera directement avec des équipes de partout au Canada pour appuyer la mobilisation des connaissances entre les équipes. Dans le cadre d'une communauté de pratique, des ressources et des stratégies de formation seront partagées afin d'aider à trouver des solutions aux obstacles et à améliorer la préparation organisationnelle pour permettre la diffusion et la mise à l'échelle des pratiques prometteuses. Cela permettra d'accroître la contribution de tous les partenaires à cette initiative et d'accroître notre potentiel collectif de portée et de retombées de nos efforts.

Le financement du CABHI appuiera les projets essentiels suivants :

L'Institut de recherche Bruyère évaluera et aidera à élargir le programme de partenaires en soins désignés qui intègre les aidants naturels dans les établissements de soins de longue durée.

Le Réseau universitaire de santé évaluera l'efficacité de la trousse sur l'isolement des personnes atteintes de démence qui soutient les mesures d'isolement et de quarantaine compatissantes et sécuritaires des résidents pendant une pandémie.

Le Réseau universitaire de santé déterminera les mesures et les ressources à prendre afin d'améliorer les pratiques de lutte contre l'infection dans les maisons de soins.

La Ryerson University examinera l'accès des visiteurs et des aidants naturels aux établissements de soins de longue durée et leurs répercussions sur la prévention des infections.

examinera l'accès des visiteurs et des aidants naturels aux établissements de soins de longue durée et leurs répercussions sur la prévention des infections. La McMaster University évaluera et mettra en œuvre une trousse sur les soins palliatifs pour les établissements de soins de longue durée.

évaluera et mettra en œuvre une trousse sur les soins palliatifs pour les établissements de soins de longue durée. L'Université d' Ottawa fournira des données pour répondre aux questions de mise en œuvre de la sécurité, de l'efficacité et de l'éthique liées à la présence des aidants naturels dans les établissements de soins de longue durée.

« La COVID-19 a rendu plus indispensable que jamais la mobilisation de nouvelles approches au soutien des résidents des établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées. Cette initiative est fondamentale pour répondre à la demande, et le CABHI est ravi de s'associer à ses partenaires pancanadiens pour épauler les équipes en science de la mise en œuvre. Nous souhaitons amplifier les retombées du programme et soutenir la diffusion et la mise à l'échelle des interventions les plus prometteuses pour qu'un maximum de résidents et de travailleurs en bénéficie. Il sera ainsi possible d'assurer la santé et la sécurité des personnes âgées au Canada, durant la pandémie et par la suite. »

Allison B. Sekuler, directrice générale, Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, propulsé par Baycrest

« Nous sommes ravis d'accueillir le CABHI en tant que partenaire important qui soutient les équipes en science de la mise en œuvre et qui contribue à la diffusion et à la mise à l'échelle du travail au profit de nombreux résidents, familles et membres du personnel de santé. Ce partenariat contribuera grandement à la capacité de veiller à ce que de nombreux établissements de soins de longue durée et résidences pour personnes âgées puissent recevoir et mettre en œuvre les enseignements et les connaissances clés découlant de cette recherche. »

Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale du nouvel organisme issu de la fusion de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et de l'Institut canadien pour la sécurité des patients

« Les IRSC sont heureux de ce partenariat visant à financer des projets importants qui soutiendront les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées durant la pandémie. La recherche est indispensable pour trouver des politiques et des pratiques qui protégeront les personnes âgées vulnérables et les travailleurs essentiels qui leur donnent des soins, ainsi que pour obtenir les connaissances scientifiques nécessaires au renforcement de la préparation à la pandémie dans ces milieux de soins. »

Dr Michael Strong

Président, Instituts de recherche en santé du Canada

Le CABHI remercie sincèrement ses investisseurs, soit le gouvernement du Canada par le biais de l'Agence de la santé publique du Canada et la Fondation Baycrest.

À propos du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI)

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

