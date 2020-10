Le Centre d'expertise en gouvernance des ordres professionnels québécois voit le jour

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En collaboration avec le Collège des administrateurs de sociétés, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) lance aujourd'hui le Centre d'expertise en gouvernance des ordres professionnels québécois (CEGOPQ). Ce nouveau service du CIQ vise à permettre aux dirigeants des 46 ordres professionnels d'obtenir une formation de pointe en gouvernance devant faciliter la réalisation de leur mission fondamentale : protéger le public québécois.

Le CEGOPQ est né d'une volonté du CIQ d'offrir un accompagnement de qualité en gouvernance aux dirigeants des ordres professionnels nouvellement arrivés en poste. Par un cursus sur mesure développé par le Collège des administrateurs de sociétés, le CIQ offre aux nouveaux titulaires de la présidence et la direction générale d'un ordre des formations de haut niveau en gouvernance.

« C'est une fierté pour le CIQ de soutenir ses membres et de leur offrir des services de qualité répondant réellement à leurs besoins. Les défis de gouvernance dans un ordre professionnel sont nombreux et les outils acquis lors de ces formations seront certainement utiles pour les dirigeants des ordres qui entrent en fonction année après année » a expliqué la présidente du CIQ, madame Gyslaine Desrosiers.

Le volet formation constitue la phase initiale du Centre qui développera également un volet expertise conseil ainsi qu'un volet recherche et contenu. À terme, le CEGOPQ sera la référence pour toutes les questions de gouvernance des ordres professionnels québécois et assurera même une vigie des meilleures pratiques internationales.

« C'est un plaisir pour nous de nous associer au CIQ comme partenaire-formateur au sein du CEGOPQ. Le Collège fait la promotion active de la saine gouvernance de sociétés et il était naturel pour nous d'offrir un contenu riche et adapté aux ordres professionnels qui constituent des organismes importants de notre vie en société » a poursuivi madame Chantale Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège.

La première cohorte de dirigeants entamera sa formation dès le mois de novembre. Le lancement des activités du CEGOPQ est rendu possible grâce à la participation financière de La Personnelle, assurances générales, partenaire majeur du CIQ.

À propos du CIQ

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 400 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement. Il offre également une panoplie de services à ses membres.

À propos du Collège des administrateurs de sociétés

Première institution francophone dédiée à la formation des administrateurs, le Collège des administrateurs de sociétés voit le jour en 2005 grâce à une entente entre quatre partenaires prestigieux : l'Autorité des marchés financiers, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministère du Conseil exécutif et l'Université Laval. Fort de l'expertise de plus de 120 formateurs reconnus et supporté par un conseil d'administration expérimenté, une équipe solide et de nombreux collaborateurs, le Collège se positionne comme leader de la formation des administrateurs au Québec.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: David Juneau, Conseiller principal en communications et affaires publiques, Conseil interprofessionnel du Québec, [email protected], Cellulaire : 514-625-8894

Liens connexes

www.professions-quebec.org