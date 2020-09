QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la mise en opération du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG). Ses services spécialisés en acquisitions gouvernementales permettront de consolider des relations commerciales, d'établir des partenariats durables et de générer de nombreuses opportunités d'affaires.

Le CAG est dédié aux regroupements d'achats de l'ensemble des ministères et des organismes, incluant le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et ce, afin d'offrir des biens et des services de qualité, au bon moment, au juste prix pour le bénéfice de la population québécoise. Sa mise en place permettra également de consolider des emplois existants dans les régions du Québec. Les stratégies d'acquisition qui seront déployées par le CAG devront permettre de favoriser davantage l'achat auprès des producteurs québécois.

« En confiant les processus d'acquisitions au CAG, nous aiderons les organismes publics à se consacrer à leur mission première, soit celle de servir les citoyens et les entreprises du Québec. D'ailleurs les services du CAG seront cruciaux au cours des prochaines semaines et des prochains mois. En ce contexte de pandémie, l'organisation veillera notamment à approvisionner le réseau de la santé et des services sociaux afin qu'il puisse maintenir et poursuivre la prestation de soins adéquats à la population. L'organisation a également le mandat de miser sur l'achat local afin de stimuler l'économie et le marché de l'emploi des régions du Québec. »

Mme Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

