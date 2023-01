LE CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE CARTIERVILLE INAUGURÉ EN PRÉSENCE DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, en présence de Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal, a inauguré le tout nouveau centre culturel et communautaire de Cartierville. Sœur Estelle Boisclair, conseillère provinciale des Sœurs de la Providence, a remis, à titre symbolique, la clé de l'édifice du 12225, de la rue Grenet à la mairesse Thuillier lors d'une cérémonie à laquelle ont participé plus d'une centaine de personnes notamment les élu(e)s de l'arrondissement ainsi que les personnes, qui ont de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce projet d'envergure qui vient consolider un secteur dépourvu en matière d'installations et d'équipements publics.

Ensemble vers un projet commun

Porté par le milieu communautaire depuis près d'une vingtaine d'années, ayant fait l'objet de plusieurs consultations citoyennes, développé avec les acteurs du milieu et réalisé par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, avec le soutien de la Ville de Montréal, ce projet de transformation d'un édifice religieux en centre communautaire est l'aboutissement d'un partenariat afin de répondre adéquatement aux nombreux besoins de la communauté.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que nous livrons aujourd'hui un projet qui est souhaité depuis de nombreuses années par la communauté. La population de Cartierville pourra dorénavant trouver sous un même toit des services communautaires, une offre d'activités physiques, de loisirs et culturelles, une Maison de quartier, deux centres de la petite enfance, des espaces de co-travail, un bistro, une boutique écoresponsable, une friperie et plus encore », a déclaré la Mairesse de l'arrondissement, Émilie Thuillier. « Je tiens à souligner l'incroyable travail effectué par les équipes de toutes les directions de l'arrondissement qui ont collaboré ensemble ainsi qu'avec les organismes communautaires pour faire de ce projet une réussite. Bravo et merci ! Je remercie également la Ville de Montréal, qui a acquis en 2016 au coût de 4,6 M$, l'édifice qui est aujourd'hui transformé en l'un des plus importants lieux de convergence sociale à Montréal », a ajouté Émilie Thuillier. « Enfin, j'exprime ma profonde gratitude envers les Soeurs de la Providence qui ont permis à ce projet de voir le jour », a conclu Mme Thuillier.

« Ce nouveau centre communautaire s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'offrir des infrastructures de proximité qui contribuent à assurer une meilleure égalité des chances à travers les quartiers. Avec l'ajout de ce centre qui profite déjà à plusieurs organismes locaux, les jeunes et les familles pourront bénéficier d'un pôle d'activités variées en plein cœur de leur quartier. Les infrastructures de proximité comme le centre communautaire de Cartierville contribuent directement à notre objectif de rendre nos quartiers plus inclusifs et dynamiques. Je félicite et remercie l'arrondissement d'avoir concrétisé ce projet, attendu depuis longtemps par la population. », a conclu la mairesse Plante.

« La réussite de ce projet résulte d'une forte synergie collective orientée vers un même but commun, celui d'offrir un lieu où la population de Bordeaux-Cartierville puisse s'y épanouir, tisser des liens, se développer et créer des initiatives citoyennes. Une mention spéciale est adressée aux organismes locataires pour leur implication et leur capacité d'adaptation tout au long de la mise en œuvre du Centre culturel et communautaire de Cartierville. Ce dernier représente une grande fierté collective qui deviendra un vecteur d'ancrage de la population dans son quartier», a souligné Karen Vespier, directrice du Conseil des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC).

Axé sur l'économie circulaire et sociale et de développement durable

En plus des sommes investies par l'arrondissement et la Ville de Montréal, une aide financière gouvernementale permettra la réalisation de projets comme l'aménagement d'une cuisine communautaire, d'une friperie, d'un jardin de production alimentaire et la plantation d'une forêt nourricière. Cette aide soutiendra aussi les organismes dans l'élaboration d'une offre de services, notamment par la mise en œuvre de projets éducatifs, comme des groupes d'achat ou de cuisine collective; d'ateliers éducatifs et de sensibilisation sur les saines habitudes alimentaires; sur la consommation locale et l'agriculture urbaine (compostage et déshydratation des résidus alimentaires).

Caractéristiques du projet

Grâce à la générosité des Sœurs de la Providence, la Ville de Montréal a pu acheter au prix de 4 650 000 $ un bâtiment construit en 1975, d'une superficie de 8 160 mètres carrés, érigé sur un terrain de 20 272 mètres carrés, dont la valeur foncière établie alors était de 16 974 200 $.

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, maître d'œuvre du projet a confié au Groupe CIBS un contrat représentant un investissement de 9 986 938,24 $, taxes incluses afin de transformer le bâtiment en centre communautaire.

L'accueil, la surveillance et la gestion des activités courantes sont entièrement assurés par les diverses équipes de l'arrondissement en concertation avec les organismes.

Le centre regroupe notamment 12 organismes à but non lucratif, une boutique écologique, une cuisine communautaire, un bistro, une friperie, un jardin de production alimentaire, deux centres de la petite enfance, une Maison de quartier, des salles de co-travail, de réunion et d'activités.

À propos du centre culturel et communautaire de Cartierville

Issu d'une démarche communautaire et citoyenne amorcée depuis plus d'une vingtaine d'années, ce centre est la réalisation de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec le milieu concerté. Ce projet innovant, regroupe sous un même toit une douzaine d'organismes communautaires, des espaces citoyens et une multitude de services à vocation culturelle et sociale. Situé au 12225-12227, rue Grenet, dans le district Bordeaux-Cartierville, cette nouvelle installation municipale est le résultat de la transformation d'un édifice appartenant aux Sœurs de la Providence.

Pour en savoir plus, visitez la page web dédiée au projet sur le site de la Ville de Montréal.

