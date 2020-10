OTTAWA, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Le Canada a besoin d'information complète, accessible et fiable sur l'énergie pour bâtir un avenir énergétique propre et encourager l'innovation dans le secteur des ressources naturelles. Grâce à cette information, nous pouvons soutenir de meilleures recherches et aider les pouvoirs publics, l'industrie, les parties concernées et les consommateurs à prendre de meilleures décisions sur l'utilisation de l'énergie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a donc annoncé aujourd'hui le lancement par Statistique Canada du Centre canadien d'information sur l'énergie, un site Web qui hébergera un système d'information modernisé et indépendant, où les Canadiens auront accès à de l'information actuelle sur l'utilisation de l'énergie, afin de guider notre transition vers un avenir énergétique sobre en carbone.

Cette collaboration entre Ressources naturelles Canada, Statistique Canada, Environnement et Changement climatique Canada et la Régie de l'énergie du Canada honore l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans son budget de 2019 de créer ce centre d'information.

Le site Web améliorera globalement la qualité et l'accessibilité des données énergétiques canadiennes. On trouvera, dans ce guichet unique interactif et convivial, de l'information sur l'énergie provenant des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des gouvernements et communautés autochtones, du milieu universitaire, d'associations professionnelles et d'organismes internationaux.

À mesure que le centre développera son offre de contenu, le site Web :

servira de guichet unique pour toutes les données et l'information ayant trait à l'énergie, qu'il s'agisse de production, de consommation, de commerce international, etc.;

compilera, rapprochera et intégrera des données sur l'énergie de diverses sources canadiennes;

rendra accessibles des données de sources multiples sans frais;

harmonisera les définitions, mesures et normes concernant l'énergie;

rendra plus complète, cohérente et actuelle l'information sur l'énergie du Canada;

fournira des outils de visualisation, des analyses d'experts et des produits de données nouveaux;

soutiendra l'analyse, la modélisation et les prévisions dans le milieu universitaire et en recherche.

Les citoyens, l'industrie et le monde de la recherche bénéficieront de ces données, qui peuvent servir à étayer des conversations, des politiques et des décisions d'affaires fondées sur des faits concernant le secteur énergétique et ses incidences sur l'économie, la société et l'environnement.

« Aider les Canadiens et l'industrie à mieux comprendre notre utilisation de l'énergie nous permettra de prendre de meilleures décisions. À titre de guichet unique pour toutes les données relatives à l'énergie, ce site Web constitue un merveilleux outil pour l'innovation dans notre secteur énergétique. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Statistique Canada s'emploie à fournir au Canada des données et observations de haute qualité. Nous savons également que les Canadiens, les pouvoirs publics, l'industrie et d'autres intervenants souhaitent tous avoir plus d'information sur l'énergie et un meilleur accès à celle-ci. Le Centre canadien d'information sur l'énergie, ou CCIE, répondra à des défis de longue date à cet égard. Il rendra l'information plus facile à trouver et servira de source fiable et indépendante de données et d'analyses. De plus, le CCIE fournira de l'information normalisée, accessible dans différents formats. Au fil du développement du CCIE, nous continuerons de collaborer avec les divers intervenants et écouterons les commentaires des utilisateurs de données pour faire en sorte que le site demeure convivial et s'améliore continuellement. »

Anil Arora,

Statisticien en chef, Statistique Canada

En raison de l'évolution rapide du secteur énergétique, la demande de données sur l'énergie au Canada est en croissance constante.

Dans le budget 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Centre canadien d'information sur l'énergie (CCIE). Un montant de 15,2 millions de dollars sur cinq ans a été alloué au CCIE (plus 3,4 millions de dollars par année par la suite) pour améliorer l'accès à des données de qualité sur l'énergie.

Le secteur énergétique est un grand moteur économique, lui qui a généré des activités économiques d'environ 150 milliards de dollars en 2019, qui représente approximativement 7 % du PIB et qui emploie plus de 280 000 Canadiens.

La Plateforme géospatiale fédérale soutient le CCIE en établissant et en mettant à la disposition du public des cartes et des représentations visuelles de données sur l'énergie (p. ex. les cartes d'ensoleillement et du potentiel d'énergie solaire photovoltaïque du Canada, publiées récemment).

Centre canadien d'information sur l'énergie

Repenser le système canadien d'information sur l'énergie : les modèles de collaboration dans une économie fondée sur les données

