OTTAWA, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le 2 février 2024, le Centre antifraude du Canada (CAFC) et le Service secret des États-Unis (É.‑U.), en collaboration avec une institution financière, ont bloqué un virement frauduleux de 615 820 $CAN. Depuis 2021, le Service secret des É.-U. a aidé le CAFC à retourner plus de 3 M$CAN aux citoyens des États-Unis et du Canada.

Les fonds de la victime ont été gelés après qu'une entreprise canadienne a déclaré au CAFC avoir été victime de harponnage. Grâce au signalement rapide, l'entreprise était en voie de recouvrer les fonds.

Le harponnage est une des fraudes les plus courantes ciblant les entreprises et les organisations. En 2023, les entreprises canadiennes ont signalé des pertes de plus de 58 millions de dollars liées à la fraude par harponnage.

Pour ce type de fraude, les auteurs prennent le temps de recueillir des renseignements sur leurs cibles afin d'envoyer des courriels convaincants qui semblent provenir d'une source fiable. Les fraudeurs s'infiltrent dans le compte de courriel d'une entreprise ou un compte personnel et le mystifient. Ils créent ensuite une règle pour qu'une copie des courriels entrants soit transmise à l'un de leurs comptes. Ils épluchent les courriels pour étudier le niveau de langue utilisé par l'expéditeur et cherchent des tendances liées à des personnes, à des dates et à des paiements importants.

Les fraudeurs passent à l'attaque quand ils trouvent une facture des comptes créditeurs. Ils peuvent envoyer un courriel semblant provenir d'un fournisseur ou d'un entrepreneur destiné au service des comptes créditeurs du client (victime), dans lequel on demande le paiement urgent d'une facture. Les fraudeurs peuvent créer un domaine semblable à celui de l'entreprise et faire en sorte que le courriel semble avoir été envoyé par une source fiable.

Comment protéger votre entreprise

Tenez-vous au courant des fraudes ciblant les entreprises et sensibilisez tous les employés.

Offrez une formation sur la fraude aux nouveaux employés.

Mettez en place des modalités de paiement détaillées, y compris une authentification verbale pour toute demande urgente ou tout changement dans les modalités de paiement.

Exigez la vérification des demandes inhabituelles.

Établissez des mesures d'identification, de gestion et de signalement des fraudes.

N'ouvrez pas les courriels non sollicités et ne cliquez pas sur les pièces jointes ou les liens suspects.

Passez le curseur de votre souris sur l'adresse de courriel ou le lien fourni pour en confirmer l'exactitude.

Limitez la quantité d'information diffusée publiquement et faites preuve de prudence dans les médias sociaux.

Mettez à niveau et à jour vos logiciels de sécurité.

Quiconque croit avoir été victime d'un acte de cybercriminalité ou de fraude doit le signaler au service de police compétent et au CAFC au moyen de son système de signalement en ligne ou par téléphone au 1-888-495-8501. Même si vous n'avez pas été victime de la fraude, signalez-la tout de même au CAFC.

