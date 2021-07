OTTAWA, ON, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Le 6 juillet, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a communiqué au bureau du Service secret des États-Unis (USSS) à Ottawa un avis concernant une éventuelle escroquerie au faux ordre de virement international (FOVI), ce qui a empêché une entreprise des É.-U. de perdre près de 750 000 $US ainsi que plusieurs emplois. Pour respecter la vie privée de la victime, nous ne communiquerons pas le nom de cette entreprise pour le moment.

Ce succès découle du fait qu'une entreprise canadienne a signalé l'escroquerie au CAFC en juin. Le CAFC a avisé ses partenaires, dont le USSS, de l'escroquerie et du compte concerné. Le USSS a communiqué cet avis à ses contacts, ce qui a permis à un enquêteur bancaire de découvrir qu'une entreprise des É.-U. procédait à un transfert de près de 750 000 $US à ce compte frauduleux.

L'enquêteur bancaire a suspendu le transfert, communiqué avec l'entreprise, et pris des mesures pour récupérer les fonds. Un employé de l'entreprise a exprimé sa gratitude, en ajoutant que l'interception avait probablement sauvé des emplois.

Les escroqueries FOVI figurent parmi les escroqueries en ligne les plus préjudiciables sur le plan financier. Dans une escroquerie FOVI, le fraudeur envoie un courriel qui semble provenir d'une source de confiance. Voici des exemples d'escroqueries FOVI :

Une entreprise reçoit, apparemment d'un fournisseur ou d'un entrepreneur actuel, une facture en double avec de nouveaux détails de paiement;

Un comptable ou un planificateur financier reçoit une demande de retrait considérable qui semble provenir du compte courriel d'un client;

Le service de la paie reçoit un courriel qui semble provenir d'un employé qui aimerait mettre à jour ses renseignements bancaires;

Un courriel qui semble provenir d'une source de confiance vous demande de télécharger une pièce jointe, mais cette pièce jointe est un maliciel qui infiltre l'ensemble du réseau ou de l'infrastructure;

Un courriel qui semble provenir d'une source de confiance vous demande d'acheter des cartes-cadeaux.

Si vous avez été victime d'une escroquerie, d'une fraude ou d'un cybercrime, veuillez communiquer avec le service de police le plus proche. Nous vous invitons aussi à signaler tout incident, que vous soyez ou non une victime, au CAFC par l'entremise du Système de signalement en ligne ou en composant le 1-888-495-8501. Vous fournirez ainsi des informations précieuses qui pourraient protéger d'autres personnes.

« Contrairement à de nombreuses infractions traditionnelles, les escroqueries et les fraudes s'étalent sur plusieurs territoires ou pays. Cet incident est un excellent exemple de l'importance des partenariats internationaux et du signalement des incidents au Centre antifraude du Canada. Sans ce premier signalement par l'entreprise canadienne, il y aurait eu des pertes désastreuses pour l'entreprise et pour ces personnes. J'espère que cette histoire encouragera les particuliers et les entreprises à signaler les escroqueries et les fraudes dont ils sont victimes ou témoins, et de s'informer sur les variantes afin d'en reconnaître les signes. »

- Sergent Guy Paul Larocque, officier responsable au Centre antifraude du Canada, et coordonnateur de la GRC en matière de fraude par marketing de masse et de fraudes graves

« Chaque jour, les bureaux du Service secret au Canada collaborent étroitement avec le Centre antifraude du Canada en vue de coordonner les enquêtes criminelles transfrontalières. Comme les organisations criminelles transnationales ciblent les intérêts états-uniens et canadiens grâce à des cyberfraudes complexes, nos efforts de collaboration sont la clé de notre réussite continue. Il s'agit d'un incident parmi de nombreux exemples de réussites communes de nos organismes, qui ont permis de rendre des millions de dollars à des citoyens des États-Unis et du Canada. Notre bureau du Service secret des États-Unis à Ottawa apprécie sa relation avec le Centre antifraude du Canada et ses divers partenaires des secteurs public et privé pour leur réaction rapide concernant les questions d'intérêt mutuel. »

- Agent spécial responsable Robert Lamour, Service secret des États-Unis, bureau d'Ottawa

Service de police national, le CAFC est le dépôt central des données, des renseignements et de la documentation sur la fraude au Canada , et est dirigé conjointement par la Gendarmerie royale du Canada , le Bureau de la concurrence du Canada et la Police provinciale de l' Ontario . Le CAFC ne mène aucune enquête; en revanche, il apporte une aide précieuse aux organismes d'application de la loi du monde entier en faisant des rapprochements entre des affaires en apparence non liées.

Au cours des deux dernières années, le harponnage est l'une des deux premières sources de pertes financières signalées au CAFC.

En 2020, le CAFC a reçu 1 680 signalements de harponnage qui ont fait 779 victimes et entraîné des pertes signalées de 29,9 millions de dollars.

En 2019, le CAFC a reçu 1 044 signalements de harponnage qui ont fait 560 victimes et entraîné des pertes signalées de 38,5 millions de dollars.

Au Canada , on estime que seulement 5 % des escroqueries et des fraudes sont signalées.

