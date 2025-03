Le thème du déjeuner de cette année est « Désinformation et démocratie : rester sur ses gardes ».

OTTAWA, ON, le 27 mars 2025 /CNW/ - Liberté de la presse Canada (LPC) a le plaisir d'annoncer que Kevin Newman, ancien présentateur de journaux télévisés et actuel chien de garde de la désinformation, sera l'orateur principal de son dîner annuel organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Le thème du dîner de cette année est « Désinformation et démocratie : rester sur ses gardes ». M. Newman parlera de la menace que le flot croissant de désinformation fait peser sur l'unité, la sécurité et la démocratie canadiennes, ainsi que sur les médias traditionnels du pays.

Le dîner de la liberté de la presse aura lieu au Centre national des arts à Ottawa le 1er mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse proclamée par les Nations unies.

M. Newman possède une riche expérience journalistique. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes importants dans le journalisme télévisé, notamment en tant que présentateur de « W5 » à CTV News, de « Good Morning America » à ABC News, de « Midday » à CBC News, et il a développé et présenté « Global National ».

Il a coproduit des documentaires et des séries primés qui ont reçu des récompenses internationales, et les mémoires « All Out » qu'il a écrites avec son fils a été un best-seller national.

Il est actuellement cofondateur de GetFact.ca , un collectif de chercheurs, de vérificateurs de faits et de créateurs qui luttent contre la désinformation.

Outre le discours de M. Newman, le dîner de LPC comprendra la remise des prix suivants:

Prix de la liberté de la presse , décerné à un candidat dont le travail d'intérêt public a été entravé par un voile de secret, des manœuvres juridiques, des intimidations politiques ou des tactiques qui mettent en péril sa sécurité ou sa carrière.





Prix de la liberté de la presse, journalisme local , qui récompense les journalistes travaillant pour un petit média.





Prix pour l'ensemble de la carrière en l'honneur de Spencer Moore , qui récompense un journaliste ou un professionnel des médias canadien dont le travail reflète une quête acharnée de la liberté de la presse et de la liberté d'information.





Prix de la réussite scolaire , qui récompense un étudiant journaliste exceptionnel ayant fait preuve d'un engagement en faveur de la liberté de la presse.





, qui récompense un étudiant journaliste exceptionnel ayant fait preuve d'un engagement en faveur de la liberté de la presse. Prix international du concours de caricature éditoriale, qui est décerné à un dessinateur ayant le mieux illustré le thème de cette année, « C'est un monde Trump ».

Cette année encore, notre animatrice sera Catherine Clark, présidente de Catherine Clark Communications et cofondatrice de The Honest Talk, une plateforme qui défend l'autonomisation des femmes partout au Canada.

Un merci spécial à notre partenaire événementiel, la Commission canadienne pour l'UNESCO, à notre principal commanditaire corporatif, l'Association des banquiers canadiens, et à notre commanditaire platine, Power Corporation.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Liberté de la presse Canada est une organisation bénévole à but non lucratif basée à Ottawa dont la mission est de défendre la liberté de la presse au Canada et à l'étranger. Nous le faisons en plaidant pour la protection des journalistes et en célébrant le rôle vital des journalistes dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la démocratie. Nous commémorons la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO en rendant hommage, lors de notre déjeuner annuel de remise des prix, à ceux dont les reportages d'intérêt public ont permis de surmonter d'importantes difficultés en matière de liberté de la presse.

