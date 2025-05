Le pionnier du droit des médias Bert Bruser remporte le Prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière

OTTAWA, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - Liberté de la presse Canada (LPC) est heureuse d'annoncer que le journaliste de La Presse Daniel Renaud est le lauréat du Prix de la liberté de la presse 2025, tandis que l'avocat de longue date spécialisé dans le droit de la presse écrite Bert Bruser reçoit le Prix pour l'ensemble de la carrière en l'honneur de Spencer Moore.

Les juges ont examiné les candidatures provenant de partout au Canada pour les Prix de la liberté de la presse, qui sont décernés chaque année. Les catégories comprennent le journalisme local, le Prix pour l'ensemble de la carrière en l'honneur de Spencer Moore, le Prix de la réussite scolaire et le Prix international du concours de caricature éditoriale.

WPFC a récompensé M. Renaud pour ses reportages diligents et intrépides sur le crime organisé au Québec et pour avoir fait preuve d'une résilience exceptionnelle dans la poursuite de reportages qui servent l'intérêt public malgré les obstacles à la liberté de la presse.

En 2024, Renaud a passé des mois à enquêter sur le tueur à gages Frédérick Silva, dévoilant ses liens avec la mafia montréalaise. En représailles, Silva a ordonné le meurtre de Renaud, un complot qui a finalement été déjoué. Malgré les menaces, Renaud n'a manqué qu'une seule journée de travail et a continué à se présenter à chaque audience du procès de Silva. Avec près de 30 ans de reportages courageux sur le crime organisé, son travail a suscité un débat public essentiel sur la valeur du journalisme indépendant.

Bruser a reçu le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière de la WPFC en reconnaissance de son travail novateur pendant des décennies en tant que conseiller juridique de la rédaction du Toronto Star.

Il est reconnu comme un avocat pionnier dans le domaine des médias, qui a contribué à défendre un journalisme courageux et souvent controversé contre des poursuites judiciaires visant à intimider et à réduire au silence.

La présidente de la WPFC, Heather Bakken, a félicité tous les lauréats.

« À ce moment charnière, nous devons reconnaître le travail courageux des journalistes canadiens, en particulier pendant une année électorale où la lutte contre la désinformation, l'ingérence étrangère et la manipulation des médias ne vise pas seulement à protéger notre écosystème informationnel, mais aussi à préserver la démocratie. Et une presse libre est souvent la dernière ligne de défense », a-t-elle déclaré. « Dans le cadre du thème de cette année, nous mettons en lumière les défis auxquels les journalistes sont confrontés dans leur combat pour préserver les preuves factuelles, la responsabilité et la confiance du public. »

Outre les lauréats mentionnés ci-dessus, la WPFC a décerné le prix de la liberté de la presse, journalisme local au Waterloo Region Record.

Le comité rend hommage au Record pour une série d'articles qui ont levé le voile sur des transactions foncières secrètes, le recrutement d'étudiants étrangers par des universités et les pratiques des commissions scolaires. Les journalistes récompensés sont le rédacteur en chef Jim Poling, Terry Pender, Robert Williams, Luisa D'Amato et Jeff Outhit.

Un certificat de mérite est décerné à Grant Robertson et Kathryn Blaze Baum, du Globe and Mail, pour leur enquête qui a révélé des informations accablantes sur le système de sécurité alimentaire du pays, mettant en danger la santé des Canadiens, ainsi qu'à la journaliste d'investigation Patti Sonntag, qui a mis au jour des abus dans les politiques d'approvisionnement destinées aux Autochtones.

Le prix de la réussite étudiante est décerné à Marieke Glorieux-Stryckman et Aidan Raynor, du Concordian de l'Université Concordia de Montréal, pour leur série d'articles sur le manque de transparence dans les universités canadiennes et le dysfonctionnement du système d'accès à l'information.

La WPFC annonce également les lauréats de son concours international de caricatures éditoriales, dont le thème cette année était « C'est le monde de Trump » et la difficulté croissante à discerner la vérité. Constantin Sunnerberg, originaire de Moscou et vivant actuellement en Belgique, a remporté le premier prix. Le caricaturiste grec Dimitios Georgopalis a remporté le deuxième prix et Hicabi Demirci, de Turquie, le troisième prix.

Les prix seront remis lors de notre déjeuner annuel au Centre national des Arts à Ottawa le 1er mai, en l'honneur de la Journée mondiale de la liberté de la presse des Nations Unies, qui a lieu chaque année le 3 mai. Notre conférencier principal sera Kevin Newman, journaliste chevronné et cofondateur de GetFact.ca, un organisme de surveillance de la désinformation, et la maîtresse de cérémonie sera Catherine Clark, présidente de Catherine Clark Communications.

Liberté de la presse Canada est un organisation bénévole à but non lucratif basée à Ottawa dont la mission est de défendre la liberté de la presse au Canada et à l'étranger. Pour ce faire, nous défendons les droits des journalistes et la liberté de la presse afin de préserver la démocratie, nous célébrons le rôle essentiel des journalistes dans la promotion de la transparence et de la responsabilité, et nous identifions les violations de la liberté de la presse. Nous commémorons la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO en rendant hommage à ceux dont les reportages d'intérêt public ont surmonté d'importants défis en matière de liberté de la presse lors de notre déjeuner-remise de prix annuel.

Pour en savoir plus sur les lauréats : https://worldpressfreedomcanada.ca/fr/prix-liberte-presse/2025/

