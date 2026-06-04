MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le CEIMIA (Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle) salue l'annonce de la stratégie « L'IA pour tous » du gouvernement du Canada comme une étape décisive pour assurer l'avenir numérique du pays. Annoncée aujourd'hui, la stratégie présente un cadre articulé autour de six piliers fondamentaux, dont notamment Donner aux Canadiens les moyens de réussir, Favoriser l'adoption de l'IA pour garantir une prospérité partagée et Établir des partenariats et des alliances mondiales dans le monde.

La stratégie souligne à grand trait que la confiance et la littératie numérique constituent les deux piliers de l'adoption à grande échelle de l'IA. Le CEIMIA salue l'engagement du gouvernement à renforcer les mécanismes de sécurité et de protection de la vie privée, ainsi que sa volonté de reconnaître que la maîtrise de l'IA est un impératif à la fois économique et moral dans le contexte technologique actuel. En mettant l'accent sur le développement des compétences, ainsi que sur la coordination internationale, la stratégie veille à ce que la compréhension et l'utilisation responsable de l'IA ne soient pas réservées à une minorité, mais accessibles à tous.

« Une véritable souveraineté numérique et une adoption réussie de l'IA ne pourront être réalisées que si les Canadiens ont à la fois confiance dans la sécurité de ces systèmes et les connaissances nécessaires pour les utiliser adéquatement. En fondant cette stratégie sur la confiance et les connaissances, le gouvernement s'assure que cette révolution technologique soit un vecteur de prospérité et de progrès collectif plutôt qu'une source d'inégalités toujours plus grandes. En tant que chef de file dans la collaboration avec les gouvernements et les partenaires en faveur d'une utilisation responsable de l'IA, le CEIMIA a la capacité de contribuer à améliorer les connaissances et la confiance grâce à nos initiatives en matière de diplomatie scientifique auprès du monde entier.»

- Sophie Fallaha, directrice exécutive du CEIMIA

Le CEIMIA est né du leadership affirmé du Canada en matière d'IA responsable, en tant que membre fondateur du Partenariat mondial sur l'IA (PMIA). La stratégie « L'IA pour tous» s'inscrit pleinement dans la mission de la CEIMIA, qui consiste à favoriser le développement et l'adoption responsables de l'IA grâce à la recherche de consensus et la collaboration internationale.

En tant que facilitateur neutre et plateforme de partenariats à grande échelle, le CEIMIA se tient prêt pour continuer d'appuyer le gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de ce cadre de gouvernance et de surcroît, s'assurer qu'il se traduise en actions concrètes et durables. En mettant à la disposition des législateurs et des parties prenantes des outils pratiques et concrets qui ont fait leurs preuves à l'échelle internationale, le CEIMIA contribuera à faire en sorte que le leadership du Canada en matière de recherche sur l'IA se concrétise par une adoption responsable par les PME, les institutions et la société civile.

À propos du CEIMIA

Le CEIMIA est un centre d'expertise international basé à Montréal dédié au développement et à l'adoption responsables de l'intelligence artificielle. En tant qu'acteur clé du Partenariat mondial sur l'IA (PMIA), le CEIMIA collabore avec les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour élaborer et diffuser des outils pratiques favorisant une IA éthique au bénéfice de tous les citoyens.

www.ceimia.org

SOURCE CEIMIA - Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle

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