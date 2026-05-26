MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les 19 et 20 mai dernier s'est tenue au Brésil la quatrième édition de l'Atelier d'innovation associé au Partenariat mondial en intelligence artificielle (PMIA). À cette occasion, 75 représentants gouvernementaux et experts des milieux académiques, de la société civile et du secteur privé, en provenance de plus de quinze pays, ont mis en commun leurs savoirs afin d'identifier des outils concrets pour une meilleure gouvernance collective de l'intelligence artificielle. À l'invitation du Ministère de la science, de la technologie et de l'innovation du Brésil, le CEIMIA a été le maître d'œuvre de cet événement annuel phare qui façonne le plan de travail associé au PMIA, aux côtés des Centres de Paris (Inria), et de Tokyo (NICT).

« L'Atelier d'innovation est une source incroyable de matière pour élaborer des projets concrets, utiles et à forte valeur ajoutée aux pays membres et aux différentes parties prenantes, a déclaré Sophie Fallaha, directrice générale du CEIMIA. C'est un exercice intense auquel se livrent les experts et les représentants de gouvernements. Durant deux jours, ils confrontent leurs perspectives pour trouver les meilleures solutions concrètes aux problèmes identifiés. »

La mission du CEIMIA est de favoriser le déploiement et l'utilisation responsables de l'IA à tous les niveaux, par toutes les parties prenantes, partout à travers le monde - en développant la boîte à outils de la gouvernance de l'IA. Le CEIMIA agit en tant qu'intermédiaire neutre fournissant aux décideurs politiques et aux acteurs du secteur privé des outils pratiques pour une gouvernance éclairée d'une IA de confiance.

Cet événement annuel a pour objectif d'identifier les problématiques actuelles et émergentes liées à l'intelligence artificielle, pour faire émerger de nouvelles solutions qui seront la base des projets menés par les Centres d'expertise de Paris, Tokyo et Montréal.

Cette année, parmi les thématiques abordées, il a notamment été question de littératie éclairée, des cadres de coopération internationale, de souveraineté des données ainsi que de la diversité culturelle et linguistique dans les modèles d'IA.

Ces thématiques s'inscrivent dans les priorités canadiennes, dont notamment celles énoncées dans les piliers de la Stratégie nationale sur l'intelligence artificielle à venir. « Le CEIMIA compte bien inscrire ses actions prochaines dans le déploiement de cette stratégie et ainsi continuer de consolider la position de leader du Canada en matière d'IA responsable », ajoute Mme Fallaha.

Pour consulter la publication de l'OCDE à ce sujet : https://www.linkedin.com/posts/oecd-ai_ai-inria-nict-activity-7462848295048990720-ceJr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAbJnkoB-HpsWQ6VU-ec26_xNoQDg8s2uKw

À propos du CEIMIA :

Le Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle (CEIMIA) est né du leadership affirmé du Canada et du Québec en matière d'IA responsable en tant que membre fondateur du Partenariat mondial sur l'IA (PMIA) en 2020. La mission du CEIMIA est de renforcer la confiance dans le déploiement sûr et responsable de l'IA en agissant comme un intermédiaire neutre afin de fournir des outils pratiques et concrets favorisant son adoption éclairée. L'organisation ouvre la voie à un avenir où l'IA responsable alimente le progrès social et économique et donne les moyens d'agir à tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur notre mission, consultez le site web : ceimia.org/a-propos

SOURCE CEIMIA - Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle

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