Le CDP souligne les efforts de lutte contre les changements climatiques de la Banque Scotia, un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques

TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Le CDP a accordé une note de « B » à la Banque Scotia pour l'excellence de sa gouvernance en matière de changements climatiques, de sa gestion des risques liés à ces changements et de ses initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le CDP est un organisme à but non lucratif qui aide les investisseurs, les entreprises, les municipalités, les régions et les États à contrôler leur empreinte écologique grâce à un système de divulgation mondial.

Le CDP a évalué plus de 2 330 entreprises en fonction de l'exhaustivité de leur divulgation et de leurs actions visant l'atteinte d'une économie sobre en carbone, ce qui lui a permis d'établir une moyenne de « C » pour les secteurs des services financiers nord-américain et mondial. Les notes annoncées le 20 janvier 2020 reflètent les résultats des entreprises du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

« La Banque Scotia s'est engagée à lutter contre les changements climatiques dans ses activités commerciales et son fonctionnement, un engagement que nous voulons transmettre à nos clients, nos employés et nos actionnaires », souligne Sandra Odendahl, vice-présidente, Impact social et Développement durable à la Banque Scotia. « La note du CDP démontre la pertinence de notre stratégie de lutte contre les changements climatiques, qui vise à bâtir une économie durable. Nous modifions nos pratiques pour nous préparer à un avenir à faible empreinte de carbone, et nous encourageons nos clients à faire de même en cette période de transition importante. »

En novembre 2019, la Banque Scotia a officiellement publié sa stratégie de lutte contre les changements climatiques et ses engagements sur le climat, lesquels comprennent l'engagement de mieux intégrer les questions climatiques à son fonctionnement et à ses activités de prêt, de financement et d'investissement, ainsi que d'améliorer ses processus d'évaluation des risques. La Banque s'y engage aussi à mobiliser une somme de 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques.

Les services financiers sont porteurs de progrès économique, donnent aux gens les moyens de leurs ambitions et ouvrent un monde de possibilités. En prêtant une attention particulière aux aspects qui semblent le plus à sa portée, la Banque Scotia crée une valeur économique, sociale et environnementale pour ses clients, ses employés et les collectivités, tout en produisant un rendement pour ses actionnaires. Pour en savoir plus sur notre stratégie de développement durable, consultez le www.banquescotia.com/durabilite.

