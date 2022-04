TORONTO, le 1er avril 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) a publié une ébauche de ligne directrice de directives sur la préparation à la cybersécurité aux fins de consultation. La ligne directrice expose les principes destinés à aider les courtiers hypothécaires à mieux protéger les renseignements numériques de leurs clients.

Les cybermenaces représentent un risque important et croissant pour le secteur du courtage hypothécaire. L'augmentation des communications en ligne et l'utilisation de la technologie dans les services hypothécaires offrent des avantages, mais aussi la responsabilité de gérer les nouveaux risques de manière proactive. Le CCARCH s'est engagé à consolider les pratiques de cybersécurité dans le secteur du courtage hypothécaire.

Veuillez visiter le site MBRCC.ca pour examiner la ligne directrice proposée et soumettre vos commentaires. La période de consultation est maintenant ouverte et se terminera le 2 mai.

À propos du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires :

Le CCARCH est composé d'organismes de réglementation de partout au Canada chargés d'administrer la législation sur les courtiers hypothécaires et de réglementer l'industrie dans leurs territoires respectifs. Le CCARCH offre aux organismes de réglementation des courtiers hypothécaires du Canada un forum pour travailler en collaboration, mieux partager l'information et coordonner l'engagement des intervenants afin de déterminer les tendances et d'élaborer des solutions aux problèmes réglementaires communs.

