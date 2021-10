Le caucus solidaire annonce qu'il se représente en bloc pour l'élection de 2022

MONTRÉAL, le 3 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À exactement un an des élections du Québec, le caucus parlementaire de Québec solidaire annonce aujourd'hui qu'il se représentera en bloc, plus uni et déterminé que jamais.

« J'ai discuté avec chacun de nos députés au cours de la dernière année et ils et elles m'ont tous et toutes confirmé qu'ils feraient partie de l'équipe pour les prochaines élections. Chaque membre du caucus a pris du galon et de la maturité depuis 2018, nous formons ensemble une équipe redoutable » a expliqué le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Manon Massé, également porte-parole de la formation politique a poursuivi : «Nous sommes bien rodés et nous sortons de cette année pandémique plus unis que jamais. Québec solidaire aura une belle équipe de députés expérimentés lorsque notre nouvelle cohorte nous rejoindra au lendemain des prochaines élections».

Chaque député briguera donc l'investiture de sa circonscription au cours des prochains mois, puis demandera aux citoyens et aux citoyennes de renouveler son mandat. Rappelons que le caucus de Québec solidaire était passé de trois à dix députés aux élections du 1er octobre 2018. Il s'agit du seul parti à ne pas avoir perdu de députés depuis lors.

La saison pré-électorale est lancée

Québec solidaire débute officiellement ses préparatifs pré-électoraux et organise en fin de semaine une série d'assemblées de mobilisation sous le thème «Comment gagner», dans des circonscriptions stratégiques. Ces dernières auront lieu partout à travers le Québec et visent à mettre en action les militants solidaires.

Les solidaires adopteront leur prochaine plateforme électorale les 19, 20 et 21 novembre prochains lors de leur congrès. De plus, les deux postes de porte-paroles seront en élection et une nouvelle présidence sera élue par les membres.

