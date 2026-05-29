Le Caucus des grandes villes de l'UMQ rencontre le ministre Samuel Poulin

MONTRÉAL, May 29, 2026 /CNW/ - Réunis à Montréal, les membres du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont rencontré le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, afin d'échanger sur plusieurs de leurs priorités.

En amont de la journée de réflexion sur les coûts de construction du gouvernement du Québec, prévue le 16 juin 2026, les discussions ont porté sur des enjeux majeurs pour les grandes villes, notamment en matière d'infrastructures municipales. Les membres du Caucus ont réitéré au ministre Poulin leurs demandes concernant les infrastructures, soulignant entre autres l'importance de simplifier les normes et les exigences réglementaires afin de réduire les délais et les coûts.

« Les grandes villes sont prêtes à faire leur part, mais elles ont besoin d'outils adaptés et de leviers financiers modernes pour répondre aux besoins croissants de leurs populations. Nous devons agir ensemble pour assurer la pérennité de nos infrastructures, lutter efficacement contre l'itinérance et accélérer la construction de logements abordables. Nous remercions le ministre Poulin pour son écoute et la qualité des échanges aujourd'hui » a déclaré Maude Marquis-Bissonnette, présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ et mairesse de Gatineau.

Lors de cette réunion, les membres du Caucus ont également pris connaissance de données récentes publiées par l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ). Celles-ci montrent qu'une forte majorité de la population québécoise établit un lien entre un accès de qualité au transport collectif et une meilleure capacité de faire face au coût de la vie. Les élues et élus ont rappelé la nécessité d'assurer un financement pérenne, prévisible et adéquat, des conditions essentielles pour soutenir le développement et le maintien des services de transport collectif.

« Depuis plusieurs années, les villes et les sociétés de transport déploient des efforts importants pour optimiser leurs opérations. Le prochain gouvernement du Québec doit nous donner davantage d'outils pour améliorer l'efficacité du réseau, notamment en facilitant la mutualisation de services et la collaboration entre les organismes de transport. Il faut aussi mettre fin aux changements de cap à répétition et simplifier les programmes gouvernementaux. Surtout, nous devons concentrer nos investissements sur les projets qui permettront de déplacer le plus de gens possible, afin que chaque dollar des contribuables génère le maximum de retombées » a déclaré Stéphane Boyer, co-vice-président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Laval

À propos du caucus des Grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes regroupe les 11 municipalités du Québec comptant plus de 100 000 habitantes et habitants. Unies par des réalités communes et des enjeux partagés, ces villes collaborent pour développer des solutions innovantes et durables face aux défis contemporains des grands centres urbains. Les villes membres sont : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Saint-Jean-Sur-Richelieu, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279